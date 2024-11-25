Tuyển QC thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 15A VSIP II - A, Đường số 27, VSIP II - A, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sắp xếp nhiệm vụ để duy trì kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho IQC.

Kinh nghiệm và kiến thức trong việc kiểm tra đầu vào các bộ phận kim loại (nhôm) và gia công nhựa ép phun là một lợi thế.

Kiểm soát nguyên liệu đầu vào và nguyên liệu không phù hợp được phát hiện sau khi xuất xưởng.

Sử dụng các dụng cụ đo lường chính xác và thiết bị kiểm tra điện tử để xác định sự phù hợp với các thông số kỹ thuật đã ghi.

Hiểu và biết sử dụng một trong các dụng cụ như Caliper, Hight gauge, Pin gauge, Adhesion tool... Các thiết bị như Máy kéo, máy CMM, ...

Lưu trữ các tài liệu liên quan và làm báo cáo.

Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí IQC.

+ Đọc hiểu bản vẽ cơ khí và thông số kỹ thuật

+ Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel)

Tiếng Anh giao tiếp và Biết về 7 công cụ QC là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Evolution Technologies Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12tr trở lên

Phúc lợi khác:

+ Cơm trưa 50,000vnd/ ngày

+ Xăng xe 20,000vnd/ ngày

+ Điện thoại 200,000vnd/ tháng

+ Chuyên cần 300,000vnd/ tháng

+ Bảo hiểm 24/24 sau khi ký hợp đồng chính thức

+ Đánh giá tăng lương hàng năm, các chế độ khác theo quy định Cty và Luật Việt Nam.

Thời gian làm việc: 08:00 – 16:30 từ thứ 2 đến thứ 7 (chỉ đi Hành chánh + ít tăng ca)

Môi trường và đồng nghiệp năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Evolution Technologies Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin