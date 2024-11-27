Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Quản lý dự án xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số nhà 132 phố Sài Đồng

- Phường Sài Đồng

- Quận Long Biên

- Hà Nội., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Lập kế hoạch thực hiện dự án (Tiến độ, nhân công, vật tư, tài chính……)
Xây dựng lực lượng thi công, Tìm kiếm các nhà thầu phụ, tổ đội phù hợp để thực hiện dự án có hiệu quả
Phân công công việc, điều phối, sắp xếp các nhân sự tại dự án để thực hiện dự án về đích đạt các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả
Giám sát, kiểm soát các tiến trình thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Kiểm soát các chỉ tiêu tài chính của dự án theo mục tiêu được giao
Quản lý các rủi ro, cơ hội có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
Thay mặt BGĐ làm việc với các bên liên quan đưa ra phương án giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh liên quan đến dự án
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kỹ thuật điện, Cấp thoát nước, Môi trường, HVAC..
- Kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự : Kinh nghiệm 5 năm vị trí chỉ huy trưởng hoặc Giám đốc dự án cơ điện 01 dự án trở lên (ít nhất là 03 hệ trở lên : Hệ thống điện , hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió điều hòa, hệ thống cứu hỏa)
- Quy mô phần việc mà đã đảm nhiệm là lớn hơn 50 tỷ
- Có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
- Sử dụng Autocard, phần mềm office, project… thành thạo.
Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng lập luận, thuyết phục, đàm phán.
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp
- Có khả năng đưa ra quyết định độc lập
- Kỹ năng tự tìm hiểu tài liệu, hướng dẫn nhân viên

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25.000.000đ - 40.000.000đ. Hỗ trợ chỗ ở khi làm việc tại công trình.
- Đóng BHXH ngay sau thử việc, 12 ngày phép năm. Các chế độ Phúc lợi: công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến nội bộ, ...
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết, Thưởng % theo lợi nhuận công trình.
- Các chương trình của Công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 132 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-doc-cong-trinh-thu-nhap-25-40-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job261368
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Hạn nộp: 01/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 17 - 23 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Hạn nộp: 05/12/2024
Long An Bắc Ninh Hưng Yên Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 25 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 27 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 27 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/12/2024
Hải Phòng Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Tuyển Chi Huy Trưởng Công Trình thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Hạn nộp: 01/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 17 - 23 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Hạn nộp: 05/12/2024
Long An Bắc Ninh Hưng Yên Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 25 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 27 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 27 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/12/2024
Hải Phòng Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Tuyển Chi Huy Trưởng Công Trình thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất