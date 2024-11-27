Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 132 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Lập kế hoạch thực hiện dự án (Tiến độ, nhân công, vật tư, tài chính……)

Xây dựng lực lượng thi công, Tìm kiếm các nhà thầu phụ, tổ đội phù hợp để thực hiện dự án có hiệu quả

Phân công công việc, điều phối, sắp xếp các nhân sự tại dự án để thực hiện dự án về đích đạt các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả

Giám sát, kiểm soát các tiến trình thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

Kiểm soát các chỉ tiêu tài chính của dự án theo mục tiêu được giao

Quản lý các rủi ro, cơ hội có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Thay mặt BGĐ làm việc với các bên liên quan đưa ra phương án giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh liên quan đến dự án

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kỹ thuật điện, Cấp thoát nước, Môi trường, HVAC..

- Kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự : Kinh nghiệm 5 năm vị trí chỉ huy trưởng hoặc Giám đốc dự án cơ điện 01 dự án trở lên (ít nhất là 03 hệ trở lên : Hệ thống điện , hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió điều hòa, hệ thống cứu hỏa)

- Quy mô phần việc mà đã đảm nhiệm là lớn hơn 50 tỷ

- Có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

- Sử dụng Autocard, phần mềm office, project… thành thạo.

Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng lập luận, thuyết phục, đàm phán.

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp

- Có khả năng đưa ra quyết định độc lập

- Kỹ năng tự tìm hiểu tài liệu, hướng dẫn nhân viên

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25.000.000đ - 40.000.000đ. Hỗ trợ chỗ ở khi làm việc tại công trình.

- Đóng BHXH ngay sau thử việc, 12 ngày phép năm. Các chế độ Phúc lợi: công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến nội bộ, ...

- Thưởng hiệu quả kinh doanh, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết, Thưởng % theo lợi nhuận công trình.

- Các chương trình của Công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin