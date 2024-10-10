Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 - 18 Đại lộ Hòa Bình, Ninh Kiều ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Alibaba và Source Viet Nam, dịch vụ MKT....

Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng.

Chăm sóc KH mới và KH cũ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê công việc kinh doanh, bán hàng, phát triển thị trường, yêu thích thương mại quốc tế, B2B.

Nhiệt huyết và đam mê.

Có kinh nghiệm sale từ 1 năm ở tất cả các lĩnh vực sale

Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm

Có máy tính cá nhân

Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10 - 20tr (bào gồm Lương cứng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp)

• Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.

• BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động

• Teambuilding hàng năm.

• Thử việc full 100% lương.

