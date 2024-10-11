Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng: bán theo mô hình mở các nhà phân phối chứ không bán lẻ Lên kế hoạch kinh doanh Giới thiệu, tư vấn sản phẩm Đưa ra các chiến lược và kế hoạch kinh doanh để đáp ứng các mục tiêu của công ty. Duy trì, đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đúng nguyên tắc, quy định và chính sách. Báo cáo, đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý, năm. Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: QTKD, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, tài chính... Có kinh nghiệm trong ngành hàng mẹ và bé từ 05 năm Kinh nghiệm bán hàng cho các nhà buôn, phân phối lớn mảng hàng sữa, mẹ và bé Sáng tạo, linh hoạt, có tinh thần hợp tác và khả năng truyền cảm hứng tốt là lợi thế của một quản lý ở vị trí công việc này. Biết lái xe ô tô để đi làm việc

Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản+ Doanh số (20tr+ doanh số + phụ cấp) Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Tháng thứ 13, các chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

