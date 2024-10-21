Tuyển Kinh doanh/Bán hàng DNTN Cẩn Duyên làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng DNTN Cẩn Duyên làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

DNTN Cẩn Duyên
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
DNTN Cẩn Duyên

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại DNTN Cẩn Duyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại văn phòng công ty địa chỉ tại TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (cách cầu Điện Biên 200m)
Chăm sóc các khách VIP của công ty
Đào tạo, hỗ trợ nhân viên của mình về cách chăm sóc khách hàng
Phổ biến chính sách bán hàng của công ty cho các nhân viên của mình
Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả, công nợ...
Theo dõi và có biện pháp xử lí khi khách hàng lấy hàng sa sút hoặc có công nợ vượt hạn mức quy định
Thực hiện các công việc khác khi được phân công
Làm việc tại văn phòng công ty địa chỉ tại TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (cách cầu Điện Biên 200m)
Chăm sóc các khách VIP của công ty
Đào tạo, hỗ trợ nhân viên của mình về cách chăm sóc khách hàng
Phổ biến chính sách bán hàng của công ty cho các nhân viên của mình
Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả, công nợ...
Theo dõi và có biện pháp xử lí khi khách hàng lấy hàng sa sút hoặc có công nợ vượt hạn mức quy định
Thực hiện các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CÓ KINH NGHIỆM sale thị trường, tư vấn bán hàng online và offline tối thiểu 01 năm
Kỹ năng giao tiếp, tự tin thuyết phục khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn, tự tin
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, từ 25-35 tuổi
CÓ KINH NGHIỆM sale thị trường, tư vấn bán hàng online và offline tối thiểu 01 năm
Kỹ năng giao tiếp, tự tin thuyết phục khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn, tự tin
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, từ 25-35 tuổi

Tại DNTN Cẩn Duyên Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn được học 1 nghề Điều đáng buồn nhất là mọi người đều sợ mất nghề nên cứ phải giấu giếm. Ở đây chúng tôi không như vậy, dạy bạn 1 nghề để làm đồng đội với chúng tôi, bạn khỏe chúng ta cùng khỏe.
Bạn có thầy hướng dẫn Bạn không thể tự mình làm mọi thứ mà không có người hướng dẫn. Thầy giỏi, bạn tốt là những điều kiện cần và đủ để bạn trưởng thành trong bất cứ việc gì.
Bạn có đồng nghiệp chung 1 Tâm Thế Chúng tôi có chung một Tâm Thế trong tất cả các công việc. Tâm thế người làm dịch vụ!
Bạn có lộ trình công danh Học nghề trong bao lâu, sau đó thì làm gì, rồi tiếp theo làm gì nữa?
Cơ hội vươn lên đỉnh cao nghề nghiệp. Trở thành 1 chuyên gia hoặc 1 nhà quản lý tài giỏi Cống hiến trở lại cuộc đời với sứ mệnh cao cả của người thành công trong sự nghiệp là tiếp tục gieo trồng những nhân tài tương lai.
Bạn được học 1 nghề Điều đáng buồn nhất là mọi người đều sợ mất nghề nên cứ phải giấu giếm. Ở đây chúng tôi không như vậy, dạy bạn 1 nghề để làm đồng đội với chúng tôi, bạn khỏe chúng ta cùng khỏe.
Bạn có thầy hướng dẫn Bạn không thể tự mình làm mọi thứ mà không có người hướng dẫn. Thầy giỏi, bạn tốt là những điều kiện cần và đủ để bạn trưởng thành trong bất cứ việc gì.
Bạn có đồng nghiệp chung 1 Tâm Thế Chúng tôi có chung một Tâm Thế trong tất cả các công việc. Tâm thế người làm dịch vụ!
Bạn có lộ trình công danh Học nghề trong bao lâu, sau đó thì làm gì, rồi tiếp theo làm gì nữa?
Cơ hội vươn lên đỉnh cao nghề nghiệp. Trở thành 1 chuyên gia hoặc 1 nhà quản lý tài giỏi Cống hiến trở lại cuộc đời với sứ mệnh cao cả của người thành công trong sự nghiệp là tiếp tục gieo trồng những nhân tài tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN Cẩn Duyên

Liên Hệ Công Ty

DNTN Cẩn Duyên

DNTN Cẩn Duyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 126 - Khu A2 đường Điện Biên, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

