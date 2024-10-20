Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Kỹ sư hiện trường

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

- Nam Định

- Hải Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Bố trí công việc cho tổ đội TC theo bản vẽ, biện pháp được phê duyệt
Giám sát, quản lý tiến độ thi công tại hiện trường;
Kiểm tra chất lượng công trình, tiến hành nghiệm thu;
Lập báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề kỹ thuật;
Quản lý, kiểm soát hao hụt vật tư, nhân công, ca máy theo định mức;
Đọc hiểu bản vẽ, đề xuất các giải pháp kỹ thuật khi cần thiết;
Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh;
Đảm bảo tuân thủ về ATLĐ và VSMT tại công trường.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng và quy trình thi công
Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng
Kỹ năng sử dụng các phần mềm AutoCAD, MS Office
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường công trường

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng;
- Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
- Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc;
- Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn,...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô NP01 – NP2 – 10 MBQH Trung tâm thương mại Đại Siêu thị Big C, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

