Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 21, TTTM LeParc, Gamuda City, Yên Sở,, Hoàng Mai - Nam Định - Ninh Bình ...và 3 địa điểm khác

. Duy trì và phát triển khách hàng trên địa bàn được giao.

2. Giới thiệu sản phẩm mới, chương trình bán hàng tới khách hàng trên địa bàn được giao

3. Triển khai các chương trình MKT, xúc tiến bán hàng, chăm sóc KH

4. Thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ với KH

5. Báo cáo công việc hàng ngày. Lập và thực hiện kế hoạch làm việc để đạt mục tiêu về doanh thu.

1. Quyết tâm cao độ, yêu lao động, trung thực, luôn cầu thị học hỏi.

2. Yêu thích kinh doanh, thích các mối quan hệ, thu nhập cao

3. Mong muốn được phát triển bản thân đặc biệt là kĩ năng giao tiếp, quan hệ và nhận thức kinh doanh...

4. Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng, duy trì và phát triển các mỗi quan hệ

5. Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường Dược, Y, kinh tế...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghề bài bản (đào tạo sản phẩm, bệnh học, kĩ năng bán hàng cơ bản và nâng cao), được trao cơ hội phát triển thêm nhờ cơ chế thăng tiến nội bộ: quản lý, nhân viên MKT, CSKH, Y khoa, Training, làm thầu...

2. Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp....

3. Lương/thưởng/KPI: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn (Đảm bảo thu nhập xứng đáng với khả năng và kinh nghiệm) lộ trình tăng lương rõ ràng....

4. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO

