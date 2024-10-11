Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VNVC Đan Phượng, Hoài Đức ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp lập kế hoạch, chiến lược (nhân sự, kinh doanh - thị trường, Marketing, sản phẩm ...) cho trung tâm theo định hướng chiến lược từ Công ty.
- Triển khai các kế hoạch, chiến lược đã lập nhằm đảm bảo kế hoạch doanh số, lợi nhuận và tăng trưởng của trung tâm.
- Tổ chức hoạt động của trung tâm tiêm chủng theo các qui định, qui trình của Công ty.
- Trực tiếp hoặc chỉ đạo các bộ phận trong trung tâm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty giải quyết những vấn đề thắc mắc, phản hồi của khách hàng.
- Đưa ra các giải pháp nhằm ngày càng nâng cao chất lượng và dịch vụ của trung tâm
- Thực hiện các báo cáo chuyên môn, báo cáo tài chính, các báo cáo khác theo yêu cầu của TGĐ.
- Tuyển dụng, bố trí nhân lực đủ số lượng, chất lượng cho hoạt động hàng ngày của trung tâm.
- Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm.
- Giám sát, đánh giá kết quả công việc, năng lực của CBCNV tại Trung tâm, từ đó đề xuất với Giám đốc, các phòng ban chế độ khen thưởng, xử phạt.
- Đề xuất bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, sa thải đối với CBCNV làm việc tại Trung tâm.
- Tổ chức điều hành các cuộc họp giao ban, định kỳ và đột xuất trong trung tâm.
- Tham gia giao ban định kỳ và đột xuất tại công ty.
- Làm việc với các ban ngành chức năng về mọi vấn đề liên quan đến trung tâm.
- Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc trong trung tâm.
- Chủ động cập nhật các văn bản pháp quy liên quan của nhà nước và địa phương.
- Thực hiện các công việc khác khi được TGĐ phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Có kinh nghiệm quản lý 05 năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp (Ưu tiên)
- Kỹ năng:
+ Truyền đạt, thuyết trình, thuyết phục
+ Lắng nghe, phân tích và ra quyết định
+ Lập và triển khai thực hiện kế hoạch
+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm.
+ Quản lí, điều hành, tổ chức
+ Có khả năng chịu được áp lực cao, xử lí tình huống linh hoạt

Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Trách nhiệm:
- Điều hành và trực tiếp chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của trung tâm tiêm chủng.
- Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty nhằm đảm bảo sự vận hành nhịp nhàng và đạt các mục tiêu kế hoạch công ty đề ra.
2. Quyền hạn:
- Quyết định các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh hàng ngày của Trung tâm trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch kinh doanh và Phương án đầu tư của Công ty;
- Được đề xuất với Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến Trung tâm tiêm chủng đạt các mục tiêu kế hoạch công ty đề ra.
3. Quyền lợi
- Lương thưởng hấp dẫn
- Chế độ BHXH/BHYT, BHSK cho cấp quản lý
- Du lịch/tham quan và chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 180 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội

