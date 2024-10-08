Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng - Nam Định - Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng

Lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình:

- Phối hợp với ban chỉ huy công trường lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn về chất lượng, yêu cầu của chủ đầu tư. - Chuẩn bị những phương án quản lý chất lượng dự phòng khi công trình gặp sự cố.

Kiểm soát vật tư, trang thiết bị thi công đầu vào của dự án:

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào thông qua các thông số kỹ thuật cụ thể. - Loại bỏ những vật tư không phù hợp, tiến hành làm việc với nhà cung cấp để tìm phương hướng xử lý, thay thế vật tư đảm bảo chất lượng. - Kiểm tra chất lượng của các trang thiết bị thi công vào, đảm bảo tiêu chí an toàn và khả năng hoạt động tốt. - Tổ chức nghiệm thu và ký hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào

Kiểm soát quá trình thi công:

- Giám sát và kiểm tra chất lượng hạng mục cng trình trong quá trình thi công. - Kiểm tra chất lượng của các công việc xây dựng đảm bảo chất lượng theo quy định - Tổ chức sửa lỗi, thay thế và nghiệm thu nội bộ công việc thi công - Tổ chức nghiệm thu và ký hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình:

- Giải đáp các thắc mắc của chủ đầu tư về những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình. - Phối hợp với ban chỉ huy công trường tìm nguyên nhân, lên phương án giải quyết những khiếu nại của chủ đầu tư về chất lượng công trình, đảm bảo phải xử lý một cách nhanh chóng, hiệu quả và không để lặp lại lỗi tương tự trong tương lai.

Các công việc khác:

- Đề xuất những phương án cải thiện hiệu quả thi công, nâng cao chất lượng làm việc của đội ngũ công nhân xây dựng. - Tổ chức nghiệm thu công trình với chủ đầu tư. - Làm các báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức chuyên môn:

- Đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng/điện. - Thành thạo tin học văn phòng. - Am hiểu nguyên tắc quản lý chất lượng các vật tư, trang thiết bị và quy trình xây dựng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn trong xây dựng.

Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực QC từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực điện, xây dựng - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời là một lợi thế;

- Làm việc tại các dự án phía Bắc của Công ty (Hải Phòng, Bắc Giang, Nam Định) - Ưu tiên đi làm ngay

Chế độ đãi ngộ tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập hấp dẫn xứng đáng với năng lực dao động trong khoảng 15M-30M (thỏa thuận trao đổi trong buổi PV).

15M-30M

- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.

- Thưởng KPIs, thưởng dự án theo hiệu quả công việc.

- Trợ cấp ăn, gửi xe..

- Hỗ trợ ăn uống đi lại trong trường hợp đi công tác tại dự án.

2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa

- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

