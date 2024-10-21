Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hoàn thiện các Quy định, quy trình về PCCC nội bộ Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch ATLĐ hằng năm Chịu trách nhiệm về công tác Môi trường

Xây dựng hoàn thiện các Quy định, quy trình về PCCC nội bộ

Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch ATLĐ hằng năm

Chịu trách nhiệm về công tác Môi trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan đến HSE. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HSE tại các công ty/ tập đoàn sản xuất. Có khả năng viết quy trình, quy định. Am hiểu và làm tốt các báo cáo đối với Chính quyền chức năng. Giao tiếp, trình bày, truyền đạt ý tưởng tốt, khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết Kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề;

Bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan đến HSE.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HSE tại các công ty/ tập đoàn sản xuất.

Có khả năng viết quy trình, quy định. Am hiểu và làm tốt các báo cáo đối với Chính quyền chức năng.

Giao tiếp, trình bày, truyền đạt ý tưởng tốt, khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết

Kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề;

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật; Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,.. Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính; Được nghỉ lễ theo luật định ; Được thưởng lễ Tết, ...

Mức lương thỏa thuận

Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..

Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;

Được nghỉ lễ theo luật định ;

Được thưởng lễ Tết, ...

Địa điểm làm việc: Nam Định: KCN Sinte, xóm 15, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin