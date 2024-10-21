Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng hoàn thiện các Quy định, quy trình về PCCC nội bộ
Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch ATLĐ hằng năm
Chịu trách nhiệm về công tác Môi trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan đến HSE. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HSE tại các công ty/ tập đoàn sản xuất. Có khả năng viết quy trình, quy định. Am hiểu và làm tốt các báo cáo đối với Chính quyền chức năng. Giao tiếp, trình bày, truyền đạt ý tưởng tốt, khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết Kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề;
Bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan đến HSE.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HSE tại các công ty/ tập đoàn sản xuất.
Có khả năng viết quy trình, quy định. Am hiểu và làm tốt các báo cáo đối với Chính quyền chức năng.
Giao tiếp, trình bày, truyền đạt ý tưởng tốt, khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết
Kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề;
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật; Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,.. Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính; Được nghỉ lễ theo luật định ; Được thưởng lễ Tết, ...
Mức lương thỏa thuận
Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;
Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..
Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
Được nghỉ lễ theo luật định ;
Được thưởng lễ Tết, ...
Địa điểm làm việc: Nam Định: KCN Sinte, xóm 15, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Địa điểm làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập
