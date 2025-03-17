Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 28 - 30 Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý điều phối toàn bộ hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng.

Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng.

Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng.

Đào tạo nhân viên trong cửa hàng.

Kiểm tra và giám sát nhân viên thực hiện theo đúng quy trình và quy chuẩn của cửa hàng.

Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng.

Làm báo cáo tuần /tháng/ quý cho quản lý cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương (Trợ lý Quản lý/ Giám sát ca) trong lĩnh vực F&B/Retail.

Có kiến thức về quản lý chi phí nhân sự, chi phí hàng hóa.

Có kinh nghiệm sắp xếp ca làm việc và điều phối nhân viên.

Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt.

Có thể làm ngày Lễ, Tết Dương & Âm lịch.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số.

Phụ cấp cơm/tháng + Phụ cấp điện thoại/tháng + Phụ cấp ca tối.

Được tham gia BHXH; khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.

Đào tạo kiến thức chuyên môn và công việc; môi trường trẻ và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

