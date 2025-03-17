Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Quản lý Cửa hàng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 28

- 30 Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý điều phối toàn bộ hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc.
Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng.
Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng.
Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng.
Đào tạo nhân viên trong cửa hàng.
Kiểm tra và giám sát nhân viên thực hiện theo đúng quy trình và quy chuẩn của cửa hàng.
Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng.
Làm báo cáo tuần /tháng/ quý cho quản lý cửa hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương (Trợ lý Quản lý/ Giám sát ca) trong lĩnh vực F&B/Retail.
Có kiến thức về quản lý chi phí nhân sự, chi phí hàng hóa.
Có kinh nghiệm sắp xếp ca làm việc và điều phối nhân viên.
Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt.
Có thể làm ngày Lễ, Tết Dương & Âm lịch.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số.
Phụ cấp cơm/tháng + Phụ cấp điện thoại/tháng + Phụ cấp ca tối.
Được tham gia BHXH; khám sức khỏe tổng quát định kỳ.
Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.
Đào tạo kiến thức chuyên môn và công việc; môi trường trẻ và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 15B/8 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

