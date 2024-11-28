Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP công nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Quản lý dự án bất động sản

- Hỗ trợ cán bộ kinh doanh công tác thầu: Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế và các hồ sơ kỹ thuật kèm theo, lập các đáp ứng kỹ thuậ[protected info]

- Tổ chức triển khai thi công, bóc tách khối lượng đặt hàng, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng trong quá trình thi công;

- Thực hiện công tác nghiệm thanh quyết toán, bản vẽ và hồ sơ hoàn công dự án.

*Quyền lợi :

- Thu nhập ổn định, thỏa đáng theo năng lực; từ 15 - 25 triệu/tháng

- Được làm việc trong môi trường văn mình, cơ hội thăng tiến tốt;

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLD đầy đủ sau khi hết thời gian thử việc

- Phụ cấp công việc, phụ cấp xăng xe, phụ cấp đi lại khi di chuyển thực hiện dự án;

- Được xét thưởng khi hoàn thành dự án theo quy định nội bộ;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, điện điều khiển.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc cho vai trò kỹ thuật, kỹ sư tại các dự án xây lắp cơ điện.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (AutoCAD, Revit ... ).

- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe.

Tại Công ty CP công nghệ Viteq Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương thưởng hấp dẫn

Chăm sóc sức khoẻ

Được hưởng đầy đủ các chế độ hiện hành theo luật LĐ

Khác

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội;

