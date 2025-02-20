Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 800 - 1,500 USD

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Mức lương
800 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,500 USD

- Tiếp nhận deman khách hàng về thực hiện dự án.
- Triển khai phương án thực hiện, hỗ trợ các phòng ban liên quan đánh giá năng lực nhà máy, đảm bảo các điều kiện phù hợp để thực hiện đơn hàng.
- Xác nhận kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện. Theo dõi, báo cáo bất thường về tiến độ thực hiện
- Tiếp đón khách hàng tới làm việc. Xử lý khiếu nại khách hàng về tiến độ dự án, chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kế hoạch xuất hàng...

Với Mức Lương 800 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung hoặc song ngữ Trung - Anh tốt.
- Đã có kinh nghiệm về (QPM, PM, EPM, TPM) tại các doanh nghiệp sản xuất điện tử
- Nhanh nhẹn, có khả năng bao quát và xử lý bất thường
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Thành thạo excel, ppt

Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô R(R2) KCN Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

