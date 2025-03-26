Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Quản lý team sales kênh GT Miền Nam

Quản lý và chăm sóc tệp khách hàng GT hiện có, mở khách hàng GT

Tham gia tuyển dụng, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên.

Hướng dẫn, huấn luyện, đánh giá đội ngũ nhân viên.

Chịu trách nhiệm về doanh số, độ phủ, điểm bán mới, KPI khác… khu vực mình phụ trách.

Đề xuất với trưởng bộ phận các kế hoạch bán hàng và triển khai theo kế hoạch.

Báo cáo kết quả định kỳ hàng tuần, tháng, quý , đánh giá hiệu quả hoạt động, dự báo doanh thu.

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình xuống khách hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh và quảng bá doanh nghiệp

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm bán hàng trong mảng Vật tư nông nghiệp tối thiểu 5 năm.

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán và xây dựng mối quan hệ.

Năng lực quản lý nhân viên.

Năng lực quản lý thời gian.

Năng lực giải quyết vấn đề.

Phù hợp với giá trị cốt lõi (Văn hóa công ty): Lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào kết quả, kỷ luật, tốc độ, quyết liệt.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học tập và phát triển liên tục

Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)

Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin