Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Gọi điện cho khách hàng để tư vấn và giới thiệu các sản phẩm của Công ty theo data có sẵn.

Lên lịch hẹn gặp trực tiếp với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng mới và cũ.

Hỗ trợ cùng Quản lý giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan trải nghiệm dự án.

Sáng tạo nội dung về BĐS trên các trang mạng xã hội.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 20-30 tuổi.

Ưu tiên khả năng thực hiện sáng tạo nội dung các kênh social: Tiktok, canva, …

Nhanh nhẹn, giao tiếp tự tin, xử lý tình huống tốt.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Trung thực, chịu khó, cẩn thận.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 triệu + Bonus.

Được đào tạo & hướng dẫn công việc trực tiếp bởi Quản lý Kinh doanh Bất động sản.

Môi trường làm việc gen Z, năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

Văn phòng hiện đại, sang xịn mịn. Coffee phục vụ miễn phí mỗi ngày.

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Tham gia các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

