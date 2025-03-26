Tuyển Quản lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Navigos Search

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Navigos Search

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Trách nhiệm:
• Lập kế hoạch và quản lý tiến độ EPCIC cho dự án bao gồm xác định đường găng, logic liên kết (các hoạt động trước và sau) phù hợp với nội dung công việc cần triển khai thực hiện theo hợp đồng;
• Đánh giá tiến độ thực hiện dự án của nhà thầu bằng phần mềm Primavera P6;
• Chịu trách nhiệm trong quá trình tổng hợp số liệu dựa trên tình trạng thực của dự án với sự phối hợp của các giám sát viên;
• Đầu mối thực hiện việc thu thập dữ liệu và phát hành báo cáo tuần và tháng với sự phối hợp của các giám sát viên. Nêu rõ được các điểm nổi bật của dự án, vấn đề gặp phải, những thành tựu thực tế, nhân lực và trang thiết bị tại chỗ…;
• Chuẩn bị S-Curves, Biểu đồ nhân lực và Bảng/ Biểu giám sát tiến độ thực hiện dự án cho từng khâu thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt và chạy thử (EPCIC);
• Chuẩn bị đường cong hoàn thành và đánh giá tiến độ hoàn thành để thực hiện kế hoạch hành động, trong trường hợp chậm trễ;
• Chuẩn bị kế hoạch dựa trên tiến độ thi công được phê duyệt và thực tế công việc nhà thầu phụ;
• Cập nhật tiến độ hoàn thành cơ khí, hoàn thành chạy thử dựa trên tình trạng ITR theo cơ sở đánh giá hàng tuần;
• Tham dự các cuộc họp hàng tuần với khách hàng và các nhà thầu chính, phổ biến thông tin dự án dựa trên kế hoạch tổng thể được cập nhật;
• Tham gia tổ đấu thầu, đọc hiểu các tài liệu liên quan đến tiến độ và kế hoạch của hồ sơ mời thầu, bóc tách khối lượng chào thầu và đánh giá kỹ thuật phần chào giá của nhà thầu để hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo đúng và phù hợp với kế hoạch lập ra.;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
tháng 13, cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

