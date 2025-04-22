Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NB VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo quý/năm.

Thiết lập mục tiêu doanh số theo khu vực, sản phẩm, hoặc nhóm khách hàng.

Phân tích thị trường, đối thủ để đưa ra chiến lược phù hợp.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên sales.

Phân bổ chỉ tiêu phù hợp cho từng sales hoặc nhóm.

Theo dõi hiệu suất làm việc, đánh giá và đề xuất khen thưởng/kỷ luật.

Theo dõi báo cáo doanh số, KPI, tỷ lệ chốt đơn...

Can thiệp kịp thời nếu đội sales không đạt mục tiêu.

Tối ưu hóa quy trình bán hàng để nâng cao hiệu quả.

Trực tiếp làm việc với các khách hàng chiến lược hoặc quan trọng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp cao mà sales không xử lý được.

Duy trì và phát triển mối quan hệ dài hạn với khách hàng lớn.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Giám đốc kinh doanh hoặc CEO.

Phối hợp với Marketing để triển khai chiến dịch bán hàng.

Làm việc với phòng kế toán, hậu cần để đảm bảo hàng hóa, chiết khấu, hợp đồng...

Kiểm soát ngân sách chi cho các hoạt động bán hàng.

Đảm bảo chi phí hiệu quả và trong kế hoạch tài chính của công ty.