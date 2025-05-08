Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
- Hà Nội: 583 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh kênh bệnh viện/phòng khám/...
Trực tiếp khai thác, kết nối, xây dựng mối quan hệ với data đối tác tiềm năng (bác sĩ, CTV,...)
Duy trì, nâng hạng quan hệ hợp tác với các đối tác hiện có
Cùng MKT và CRM xây dựng các chương trình marketing, chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, gói sản phẩm dịch vụ, chương trình bán hàng,...
Giới thiệu sản phẩm, đàm phán hợp đồng.
Quản lý và báo cáo định kì hiệu quả hoạt động và doanh số kênh ETC
Phân tích thị trường bán lẻ dược phẩm tại các khu vực trên địa bàn phụ trách
Xây dựng kế hoạch phát triển kênh nhà thuốc: địa điểm mở cửa hàng, KH kinh doanh, KH phát triển đối tác, khách hàng,...
Thiết lập quan hệ với các bệnh viện/phòng khám/phòng mạch/cửa hàng thuốc khác quanh nhà thuốc Vietlife để tạo nguồn khách hàng hợp tác, mở rộng thị trường,... duy trì/tăng doanh thu.
Quản lý và báo cáo định kì hiệu quả hoạt động và doanh số kênh nhà thuốc.
Phân công mục tiêu và giao việc cho các thành viên trong nhóm
Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ đạt được mục tiêu
Theo dõi hiệu suất và đánh giá kết quả làm việc của các thành viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì
