Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trực tiếp nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh kênh bệnh viện/phòng khám/...

Trực tiếp khai thác, kết nối, xây dựng mối quan hệ với data đối tác tiềm năng (bác sĩ, CTV,...)

Duy trì, nâng hạng quan hệ hợp tác với các đối tác hiện có

Cùng MKT và CRM xây dựng các chương trình marketing, chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, gói sản phẩm dịch vụ, chương trình bán hàng,...

Giới thiệu sản phẩm, đàm phán hợp đồng.

Quản lý và báo cáo định kì hiệu quả hoạt động và doanh số kênh ETC

Phân tích thị trường bán lẻ dược phẩm tại các khu vực trên địa bàn phụ trách

Xây dựng kế hoạch phát triển kênh nhà thuốc: địa điểm mở cửa hàng, KH kinh doanh, KH phát triển đối tác, khách hàng,...

Thiết lập quan hệ với các bệnh viện/phòng khám/phòng mạch/cửa hàng thuốc khác quanh nhà thuốc Vietlife để tạo nguồn khách hàng hợp tác, mở rộng thị trường,... duy trì/tăng doanh thu.

Quản lý và báo cáo định kì hiệu quả hoạt động và doanh số kênh nhà thuốc.

Phân công mục tiêu và giao việc cho các thành viên trong nhóm

Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ đạt được mục tiêu

Theo dõi hiệu suất và đánh giá kết quả làm việc của các thành viên