Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 796/15 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, triển khai và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh (KPI) do công ty giao tại khu vực Miền Nam theo tháng/quý/năm.

Tham mưu cho cấp trên chiến lược bán hàng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho vùng phù hợp chiến lược kinh doanh của công ty.

Đánh giá năng lực, xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nhân viên bán hàng kênh OTC theo KPI. Tổ chức đào tạo liên tục nâng cao năng lực của nhân viên.

Quản lý dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng dựa trên tiềm năng, chăm sóc theo chính sách công ty và nâng cao sự ủng hộ của khách hàng

Quản lý và phát triển danh sách khách hàng kênh OTC khu vực.

Quản lý tình hình công nợ, công việc thu tiền, chi tiền và nộp tiền của nhân viên bán hàng theo đúng quy định.

Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Y, Dược, Kinh tế (Ưu tiên Dược)

(Ưu tiên Dược)

Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn

Am hiểu, nhạy bén với thị trường kinh doanh Dược phẩm

Kỹ năng mềm tốt, sáng tạo, trung thực và khách quan

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương.

Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Thỏa thuận theo năng lực + doanh số.

Thời gian làm việc: Thỏa thuận

Các chương trình đào tạo nội bộ trên hệ thống E-learning và đào tạo định kỳ hàng tuần cho cấp quản lý

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động và chính sách của Công ty (BHXH, lương, thưởng, chế độ phúc lợi)

Laptop cho cấp quản lý, teambuilding - du lịch hàng năm, thẻ bảo hiểm sức khỏe..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin