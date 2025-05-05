Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ NUWA HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 183C Nguyễn Văn Đậu – P.11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý bán hàng, phát triển thị trường và xây dựng mối quan hệ khách hàng.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu và cung cấp báo cáo kết quả bán hàng định kỳ.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong khu vực miền Tây.

Đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng của các đại lý để đạt được mục tiêu cá nhân và của nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, độ tuổi từ 35 trở đi

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí ASM hoặc vai trò quản lý kinh doanh tương đương

Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Khả năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Excel, PowerPoint, v.v.).

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ NUWA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000đ (nếu làm chính thức không cần đóng BHXH)

Phí công tác: 5.000.000đ (phần này được tính nếu đạt >60%c chỉ tiêu doanh số tháng)

Thưởng KPI được tính theo chỉ tiêu tháng: 3% doanh số ( đại lý mới) và thưởng đạt số từ > 60% theo các mức đạt từ >60% đến 110%

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ NUWA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin