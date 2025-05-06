Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ODYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng cũ của khách sạn.

Phát triển thị trường, khai thác và tìm kiếm các nguồn khách hàng mới.

Thực hiện Sales Call ít nhất 3 lần/ tuần và Telesales ít nhất 5 cuộc gọi/ ngày tới tổ chức, DN/ Các công ty thương mại / Công ty Lữ Hành để giới thiệu, gửi báo giá phòng và các dịch vụ của khách sạn cùng các chương trình khuyến mãi.

Chăm sóc và giải quyết khiếu nại khách hàng

Tổ chức và tham gia các sự kiện tri ân khách hàng

Phân tích xu hướng thị trường và giá thành của đối thủ nhằm xác định hướng kinh doanh cho khách sạn.

Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các chương trình hành động kinh doanh của cơ sở (theo phạm vi phụ trách)

Xây dựng chương trình, thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, chiến lược và kế hoạch phát triển của các cơ sở (theo phạm vi phụ trách)

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các cơ sở (theo phạm vi phụ trách).

Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, chính sách khuyến mãi theo chỉ đạo của GĐKD.

D. Xúc Tiến, Quảng Bá và Thúc Đẩy Kinh Doanh

Đại diện cho khách sạn tham gia các sự kiện, hội trợ để mở rộng sự tiếp cận khách hàng và quảng bá cho khách sạn.

Phối hợp với bộ phận MKT để tiếp thị và quảng bá sản phẩm.

Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm, Khảo sát CSDV (FAM Trip, Road show, Sales Blitz)

Tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chương trình MKT đã thực hiện.

Đề xuất, phối hợp với Phòng MKT về thiết kế tài liệu quảng cáo, bản tin khách sạn hàng tháng , quà tặng và các ấn phẩm liên quan tiếp thị.