Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và thực hiện chính sách kinh doanh tnông sản (trái cây sấy, dịch trái cây, gạo) và các sản phẩm/dịch vụ liên quan của Công ty. Ghi nhận và thống kê kết quả kinh doanh/chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.

Tổ chức xây dựng các nhóm bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường; lập kế hoạch bán hàng chi tiết qua các kênh phân phối/bán hàng tại các khu vực khác nhau.

Trực tiếp triển khai kế hoạch bán hàng đến từng cá nhân trong bộ phận kinh doanh, đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng thời hạn. Hướng dẫn, kiểm tra công việc hàng ngày của các nhân viên kinh doanh để kịp thời xử lý các sai sót nếu có phát sinh.

Đề xuất, họp bàn cùng CEO để ban hành các chính sách, cơ chế, lương sản phẩm kinh doanh đối với khách hàng và nhân viên kinh doanh. Các chính sách này phải đảm bảo phù hợp với thị trường, với thực tiễn, với từng đối tượng khách hàng và từng đối tượng nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh.

Xây dựng và đề xuất phương án tổ chức bộ phận kinh doanh, phương án tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho bộ phận trên cơ sở định mức phù hợp với từng giai đoạn khác nhau.

Có trách nhiệm tổ chức xây dựng và quản lý các hoạt động kinh doanh sản phẩm và dịch vụ của Công ty theo khu vực, địa bàn, trong nước và nước ngoài.

Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai, giám sát và quản lý công tác chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng thường xuyên.

Theo từng tháng, từng quý Giám đốc kinh doanh phải tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh chi tiết căn cứ theo kế hoạch kinh doanh năm đã được phê duyệt.

Giám đốc kinh doanh

Đánh giá thị trường lúa gạo thông qua các số liệu được thu thập và phân tích, đồng thời đưa ra những giải pháp, sáng kiến, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc tổ chức thực hiện kinh doanh.

Xem xét và trực tiếp giải quyết các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ theo hướng kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho Công ty và các sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

Thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh và thị trường, tiến hành phân tích, đánh giá để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh của Công ty.

Hỗ trợ các công việc được CEO yêu cầu.