Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Viettel

- 285 CMT8, P12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và thực hiện chính sách kinh doanh tnông sản (trái cây sấy, dịch trái cây, gạo) và các sản phẩm/dịch vụ liên quan của Công ty. Ghi nhận và thống kê kết quả kinh doanh/chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.
Tổ chức xây dựng các nhóm bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường; lập kế hoạch bán hàng chi tiết qua các kênh phân phối/bán hàng tại các khu vực khác nhau.
Trực tiếp triển khai kế hoạch bán hàng đến từng cá nhân trong bộ phận kinh doanh, đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng thời hạn. Hướng dẫn, kiểm tra công việc hàng ngày của các nhân viên kinh doanh để kịp thời xử lý các sai sót nếu có phát sinh.
Đề xuất, họp bàn cùng CEO để ban hành các chính sách, cơ chế, lương sản phẩm kinh doanh đối với khách hàng và nhân viên kinh doanh. Các chính sách này phải đảm bảo phù hợp với thị trường, với thực tiễn, với từng đối tượng khách hàng và từng đối tượng nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh.
Xây dựng và đề xuất phương án tổ chức bộ phận kinh doanh, phương án tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho bộ phận trên cơ sở định mức phù hợp với từng giai đoạn khác nhau.
Có trách nhiệm tổ chức xây dựng và quản lý các hoạt động kinh doanh sản phẩm và dịch vụ của Công ty theo khu vực, địa bàn, trong nước và nước ngoài.
Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai, giám sát và quản lý công tác chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng thường xuyên.
Theo từng tháng, từng quý Giám đốc kinh doanh phải tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh chi tiết căn cứ theo kế hoạch kinh doanh năm đã được phê duyệt.
Giám đốc kinh doanh
Đánh giá thị trường lúa gạo thông qua các số liệu được thu thập và phân tích, đồng thời đưa ra những giải pháp, sáng kiến, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc tổ chức thực hiện kinh doanh.
Xem xét và trực tiếp giải quyết các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ theo hướng kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho Công ty và các sản phẩm/dịch vụ của Công ty.
Thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh và thị trường, tiến hành phân tích, đánh giá để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh của Công ty.
Hỗ trợ các công việc được CEO yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kinh doanh – thương mại – tài chính;
Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực nông sản, FMCG;
Có ít nhất 03-05 năm kinh nghiệm phụ trách nhóm/bộ phận/phòng kinh doanh ở các đơn vị khác;
Hiểu biết về vận hành công việc trong môi trường chuyên nghiệp
Hiểu biết chính sách Thuế, Incorterm xuất khẩu, thủ tục xuất khẩu ….

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

