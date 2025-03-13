Tuyển Quản lý kinh doanh Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Ninja Van
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Ninja Van

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Ninja Van

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lead Generation through market research
Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp (B2B) tiềm năng bằng cách nghiên cứu thị trường.
Arrange sales meetings with prospective corporate clients
Lên lịch các buổi gặp mặt với các doanh nghiệp để thảo luận về việc bán hàng.
Identifies service improvements or new services by remaining current on industry trends, market activities, and competitors.
Luôn theo dõi các xu hướng của ngành, hoạt động thị trường và đối thủ để tìm ra các điểm cần cải thiện hoặc các dịch vụ mới tiềm năng.
Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information.
Tạo các báo cáo dựa trên việc thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin.
Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
Tham gia vào công việc nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao để đạt được kết quả chung.
Closing sales and maintaining relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities; recommending profit and service improvements.
Chốt Sales và duy trì mối quan hệ với khách hàng bằng cách cung cấp hỗ trợ, thông tin và hướng dẫn; nghiên cứu và đề xuất các cơ hội mới; đề xuất các cải tiến về lợi nhuận và dịch vụ.
Managing and monitoring of day-to-day relationships and communications with key clientele
Theo dõi và duy trì giao tiếp thường xuyên với các khách hàng chủ chốt.
Closely work with management and other departments to assist in market assessment efforts and provide on-the-ground insights
Làm việc cùng với các bộ phận khác để đánh giá thị trường và chia sẻ những hiểu biết thực tế.
Responsible for owning the financial targets and measurements in the country.
Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong phạm vi quốc gia.
Work alongside the business in the areas of strategy, sales operations and financial goals of the department.
Hợp tác với các bộ phận khác để đạt được các mục tiêu về chiến lược, bán hàng và tài chính.
Financial Targets including Revenue, Profitability
Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cần đạt được.
Sales Targets including FTB, FTS, Pipeline velocity, Sales funnel management, ASP
Các chỉ tiêu về số lượng khách hàng mới, doanh số bán hàng, tốc độ xử lý đơn hàng, quản lý quy trình bán hàng và giá bán trung bình.
Support commercial areas as and when required alongside the business to ensure overall project success and acceptance of the stakeholders.
Hỗ trợ các hoạt động thương mại khi cần thiết để đảm bảo dự án thành công

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh/bán hàng trong lĩnh vực Logistics/Chuyển phát nhanh.
Bằng Cử nhân/Cao đẳng
Hướng ngoại và có khả năng đàm phán, thuyết phục.
Kỹ năng đàm phán tốt để chốt sales, có mối quan hệ làm việc tốt với khách hàng.
Thành thạo bộ Microsoft Office và sử dụng tốt phần mềm doanh nghiệp.

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi:
Thu nhập cạnh tranh so với thị trường, hoa hồng hấp dẫn.
Tham gia bảo hiểm xã hội full lương
12 ngày nghỉ phép năm, 5 ngày nghỉ ốm (hưởng lương đầy đủ)
Bảo hiểm sức khỏe AON cao cấp cho cấp quản lý.
Tiệc cuối năm, Lễ tổng kết thường niên
Thưởng lương tháng 13, thưởng hoàn thành dự án.
Các hoạt động gắn kết nhóm hấp dẫn, các hoạt động nội bộ thường xuyên
Cung cấp laptop
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ 1 lần
Đào tạo và phát triển:
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: trực tuyến/ngoại tuyến
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Quản lý cấp cao, v.v.
Môi trường làm việc & đồng nghiệp:
Lãnh đạo cấp cao cởi mở, tôn trọng và sẵn sàng tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động
Phạm vi công việc lớn, công ty có hơn 6000 nhân viên, công ty có hoạt động trải rộng trên 63 tỉnh/thành phố khắp cả nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ninja Van

Ninja Van

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

