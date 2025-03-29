Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tất Thành Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tất Thành Holdings
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 700 USD
‑ Xây dựng các kế hoạch kinh doanh để đạt được kết quả kinh doanh Công ty đặt ra.
‑ Chịu trách nhiệm quản lý, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ Trình Dược Viên tại địa bàn quản lý.
‑ Lập và giám sát tuyến bán hàng của Trình Dược Viên, đôn đốc thực hiện giám sát Trình Dược Viên đạt chỉ tiêu doanh số đề ra.
‑ Giám sát việc thực hiện các chương trình bán hàng, hỗ trợ bán hàng tại địa bàn trống.
‑ Chăm sóc và mở rộng mối quan hệ với khách hàng. Quản lý thông tin khách hàng thuộc địa bàn phụ trách.
‑ Quản lý doanh số và thực hiện mục tiêu doanh thu hàng tháng.
‑ Làm báo cáo doanh số ngày, tháng, quý, năm theo định kỳ.
‑ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
‑ Giới tính: Nam. Tuổi
‑ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực OTC dược phẩm hoặc hàng tiêu dùng nhanh.
‑ Thành thạo về chuyên môn Sales, quản lý hệ thống kinh doanh hàng truyền thông và quản trị trải nghiệm khách hàng, triển khai về các kênh OTC.
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tất Thành Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
