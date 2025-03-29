Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tất Thành Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 700 USD

‑ Xây dựng các kế hoạch kinh doanh để đạt được kết quả kinh doanh Công ty đặt ra.

‑ Chịu trách nhiệm quản lý, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ Trình Dược Viên tại địa bàn quản lý.

‑ Lập và giám sát tuyến bán hàng của Trình Dược Viên, đôn đốc thực hiện giám sát Trình Dược Viên đạt chỉ tiêu doanh số đề ra.

‑ Giám sát việc thực hiện các chương trình bán hàng, hỗ trợ bán hàng tại địa bàn trống.

‑ Chăm sóc và mở rộng mối quan hệ với khách hàng. Quản lý thông tin khách hàng thuộc địa bàn phụ trách.

‑ Quản lý doanh số và thực hiện mục tiêu doanh thu hàng tháng.

‑ Làm báo cáo doanh số ngày, tháng, quý, năm theo định kỳ.

‑ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.