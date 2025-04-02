Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận kế hoạch tàu đến và đi từ đại lý hàng ngày

Lập kế hoạch điều động tàu gửi cảng vụ hàng ngày

Điều động tàu lai làm việc theo kế hoạch hàng ngày

Điều động thuyền viên theo nhu cầu công việc hàng ngày

Liên lạc hoa tiêu, dịch vụ buộc mở dây, cảng vụ, các bên khác có liên quan trong quá trình lai dắt đảm bảo công việc an toàn, suôn sẻ

Trực điều động 24/24 khi có phát sinh theo thời gian thực

Xác nhận, phát hành invoice phí lai dắt cho đại lý làm cơ sở cho kế toán xuất hóa đơn VAT

Thay mặt Công ty làm việc với cảng vụ các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh như kiểm tra tàu lai định kỳ, cung cấp hồ sơ tàu và thuyền viên, họp phổ biến thông tin, pháp luật hàng hải

Báo cáo định kỳ 6 tháng cho Cảng vụ; đóng lệ phí hàng hải hàng tháng cho Cảng vụ

Theo dõi, quản lý hồ sơ pháp lý chuyên môn tàu và thuyền viên

Theo dõi, thống kê hoạt động tàu lai

Báo giá dịch vụ lai dắt cho khách hàng

Theo dõi, quản lý, gia hạn hợp đồng tàu lai

Quản lý, theo dõi, chi hoa hồng cho đại lý