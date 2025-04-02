Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: S26

- 28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận kế hoạch tàu đến và đi từ đại lý hàng ngày
Lập kế hoạch điều động tàu gửi cảng vụ hàng ngày
Điều động tàu lai làm việc theo kế hoạch hàng ngày
Điều động thuyền viên theo nhu cầu công việc hàng ngày
Liên lạc hoa tiêu, dịch vụ buộc mở dây, cảng vụ, các bên khác có liên quan trong quá trình lai dắt đảm bảo công việc an toàn, suôn sẻ
Trực điều động 24/24 khi có phát sinh theo thời gian thực
Xác nhận, phát hành invoice phí lai dắt cho đại lý làm cơ sở cho kế toán xuất hóa đơn VAT
Thay mặt Công ty làm việc với cảng vụ các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh như kiểm tra tàu lai định kỳ, cung cấp hồ sơ tàu và thuyền viên, họp phổ biến thông tin, pháp luật hàng hải
Báo cáo định kỳ 6 tháng cho Cảng vụ; đóng lệ phí hàng hải hàng tháng cho Cảng vụ
Theo dõi, quản lý hồ sơ pháp lý chuyên môn tàu và thuyền viên
Theo dõi, thống kê hoạt động tàu lai
Báo giá dịch vụ lai dắt cho khách hàng
Theo dõi, quản lý, gia hạn hợp đồng tàu lai
Quản lý, theo dõi, chi hoa hồng cho đại lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: S26-28 đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

