Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: S26
- 28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận kế hoạch tàu đến và đi từ đại lý hàng ngày
Lập kế hoạch điều động tàu gửi cảng vụ hàng ngày
Điều động tàu lai làm việc theo kế hoạch hàng ngày
Điều động thuyền viên theo nhu cầu công việc hàng ngày
Liên lạc hoa tiêu, dịch vụ buộc mở dây, cảng vụ, các bên khác có liên quan trong quá trình lai dắt đảm bảo công việc an toàn, suôn sẻ
Trực điều động 24/24 khi có phát sinh theo thời gian thực
Xác nhận, phát hành invoice phí lai dắt cho đại lý làm cơ sở cho kế toán xuất hóa đơn VAT
Thay mặt Công ty làm việc với cảng vụ các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh như kiểm tra tàu lai định kỳ, cung cấp hồ sơ tàu và thuyền viên, họp phổ biến thông tin, pháp luật hàng hải
Báo cáo định kỳ 6 tháng cho Cảng vụ; đóng lệ phí hàng hải hàng tháng cho Cảng vụ
Theo dõi, quản lý hồ sơ pháp lý chuyên môn tàu và thuyền viên
Theo dõi, thống kê hoạt động tàu lai
Báo giá dịch vụ lai dắt cho khách hàng
Theo dõi, quản lý, gia hạn hợp đồng tàu lai
Quản lý, theo dõi, chi hoa hồng cho đại lý
