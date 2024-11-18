Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Lào Cai thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Lào Cai thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lào Cai: 015 Mường Hoa, Sa Pa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm với Quản lý khách sạn về chất lượng dịch vụ và các hoạt động kinh doanh của khu vực nhà hàng
Xây dựng hình ảnh nhà hàng, xây dựng các quy trình, quy chế cho hoạt động của Nhà hàng và giám sát các quy trình thực hiện.
Sắp xếp lịch làm việc và khu vực làm việc cho nhân viên;
Phân công nhiệm vụ cho nhân viên phục vụ, thực hiện các công việc vệ sinh nhà hàng, chuẩn bị - lau chùi vật dụng, công cụ dụng cụ, set up bàn ăn... tại khu vực phụ trách trước khi mở cửa phục vụ, đảm bảo thực khách được phục vụ nhanh chóng - kịp thời và vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất;
Phân công nhân viên thực hiện các công việc thu dọn, vệ sinh... khi kết thúc ca làm việc.
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, duy trì chất lượng nhân sự cũng như chất phục vụ khách hàng tốt theo tiêu chuẩn của Nhà hàng: xây dựng kế hoạch định biên nhân sự cho nhà hàng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên.
Xây dựng các chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao doanh số, triển khai công việc kinh doanh, tiếp thị và điều hành hoạt động kinh doanh của Nhà hàng - Quản lý và báo cáo tài chính định kỳ
Quản lý hàng hoá, tài sản của Nhà hàng
Phối hợp với Bếp Nhà hàng để lên Menu phù hợp với nhu cầu của khách hàng; phản hồi các nhận xét của khách hàng về món ăn với Nhà bếp để nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Hỗ trợ các chiến lược PR, Marketing.
Trực tiếp phục vụ khách VIP
Xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo không làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhà hàng, khách sạn;
Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên với những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết
Các công việc khác
Hỏi thăm cảm nhận của thực khách về chất lượng dịch vụ của nhà hàng;
Đề xuất ý tưởng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ cho nhà hàng, sáng kiến mới cho những chương trình ưu đãi;
Hỗ trợ, thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Đầu bếp, Nhà hàng, Khách sạn hoặc các chuyên ngành có liên quan
Tiếng anh giao tiếp tốt
02 năm Kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Đảm bảo dụng cụ ăn uống sạch sẽ theo quy định của Nhà hàng trước khi bày biện phục vụ khách hàng;
Duy trì nhà hàng luôn trong điều kiện tốt và phục vụ món ăn tốt;
Có thể giới thiệu món ăn, kiểm tra chất lượng món ăn;
Kiểm tra mỗi món ăn tự chọn có dao dĩa thích hợp và ghi kèm theo tên món ăn
Có hiểu biết về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000vnđ - 15.000.000vnđ + SVC (+ thưởng doanh số) + Tip;
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca (8 giờ/ ngày, 7 ngày/ tuần);
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty;
Chế độ cơ bản: Ăn ca, hỗ trợ KTX tại KS với nhân sự xa nhà; BHXH, Lương tháng 13, Thưởng Cống hiến, Lễ, Tết,...;
Chính sách: Ốm đau, Thai sản, Sinh nhật, Cưới hỏi,...;
Khác: Đồng phục theo tiêu chuẩn.
Với môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và cơ hội thăng tiến tốt;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CT5, Chung cư Sudico, KĐT Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

