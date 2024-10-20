Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH YOOJIN TSIN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Huy Commerce, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.

- Lên kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động của nhà hàng, bao gồm:

- Quản lý nhân viên: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, đánh giá hiệu quả làm việc.

- Quản lý nguyên vật liệu: đặt hàng, kiểm tra chất lượng, kiểm soát tồn kho.

- Quản lý tài chính: theo dõi doanh thu, chi phí, lập báo cáo tài chính.

- Quản lý chất lượng dịch vụ: đảm bảo chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, thái độ phục vụ của nhân viên.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mãi, marketing để thu hút khách hàng.

- Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng ẩm thực để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, giao tiếp tốt Tiếng Hàn, biết tiếng Anh là lợi thế.

-Tuổi từ 27 – 35 tuổi, ngoại hình sáng.

- Có kiến thức cơ bản về quản lý nhà hàng, dịch vụ khách hàng.

- Nắm vững các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Vi tính văn phòng cơ bản.

- Có định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH YOOJIN TSIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- HĐLĐ và tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc

- Phụ cấp cơm, đồng phục và gửi xe miễn phí

- Thưởng lương tháng 13 tùy tình hình hoạt động công ty

- Các khoản thưởng khác (nếu có) tùy theo tình hình hoạt động công ty.

- Được trải nghiệm văn hóa ẩm thực Hàn Quốc.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOOJIN TSIN VINA

