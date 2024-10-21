Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH NAHARU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty TNHH NAHARU Việt Nam
- Hà Nội: 19TT4 Trần Văn Lai, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi của khách hàng, đặc biệt khách hàng Hàn Quốc
Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, vận hành của nhà hàng
Đảm bảo chất lượng món ăn và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng.
Kiểm soát được số lượng nhập vào và nắm tồn kho các mã để lên kế hoạch đặt hàng
Báo cáo công việc định kỳ, đảm bảo chứng từ đầy đủ và theo yêu cầu cho Giám đốc.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nữ
Kinh nghiệm Quản lý nhà hàng, trong đó có 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương trở lên
Giao tiếp bằng tiếng Hàn tốt
Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề tốt
Tại Công ty TNHH NAHARU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9-11tr tùy theo năng lực và trình độ tiếng Hàn
Thời gian: 9h30 - 22h00; Nghỉ trưa 2 tiếng; Nghỉ 4 ngày/ tháng
Thời gian
Hỗ trợ phụ cấp ăn 50,000/ngày
Thưởng lễ, Tết...cùng các chính sách phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty
Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NAHARU Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
