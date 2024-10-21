Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH NAHARU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19TT4 Trần Văn Lai, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi của khách hàng, đặc biệt khách hàng Hàn Quốc Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, vận hành của nhà hàng Đảm bảo chất lượng món ăn và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng. Kiểm soát được số lượng nhập vào và nắm tồn kho các mã để lên kế hoạch đặt hàng Báo cáo công việc định kỳ, đảm bảo chứng từ đầy đủ và theo yêu cầu cho Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ Kinh nghiệm Quản lý nhà hàng, trong đó có 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương trở lên Giao tiếp bằng tiếng Hàn tốt Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công ty TNHH NAHARU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-11tr tùy theo năng lực và trình độ tiếng Hàn Thời gian: 9h30 - 22h00; Nghỉ trưa 2 tiếng; Nghỉ 4 ngày/ tháng Hỗ trợ phụ cấp ăn 50,000/ngày Thưởng lễ, Tết...cùng các chính sách phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NAHARU Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.