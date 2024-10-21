Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cafe My way, Tầng 1 tòa nhà 24T2, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát và quản lý nhân sự, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự, quản lý hiệu quả nguồn lực trong phạm vi trách nhiệm;
- Quản lý, giám sát, điều phối nhân sự làm việc theo quy chuẩn của công ty và chỉ đạo hoạt động hàng ngày của các nhà hàng theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ đảm bảo mọi hoạt động tại bộ phận được thực hiện theo đúng quy định, quy trình/quy chuẩn;
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ và hỗ trợ nhân viên xử lý các vướng mắc.
- Chịu trách nhiệm với BGD về kết quả kinh doanh của nhà hàng, kiểm soát tài chính, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu;
- Nghiên cứu, đề xuất cải tiến tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình làm việc phù hợp với mô hình, chiến lược và sự kiện của nhà hàng;
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ của các nhà hàng trong thời điểm phục vụ khách hàng
- Giám sát việc thực hiện hướng dẫn xử lý khủng hoảng và phản ứng nhanh; lường trước và giải quyết các nguy cơ rủi ro trong hệ thống quản trị vận hành.
- Xây dựng,đề xuất điều chỉnh và thực hiện ngân sách hàng năm của nhà hàng nhằm đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả.
- Phối hợp với các bộ phận khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng
- Có tư duy kinh doanh tốt
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả và tương tác tốt với các bộ phận, các cấp quản lý và các đối tác khách hàng
- Có kiến thức, am hiểu về ẩm thực Á, Âu và mô hình cafe
- Có kỹ năng huấn luyện đội ngũ nhân sự và kiến thức về F&B tốt.
- Hiểu biết các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm & các quy định pháp luật liên quan áp dụng trong lĩnh vực Nhà hàng
- Ưu tiên biết tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, lương cơ bản từ 15-18 triệu +Pc làm ca gãy+ Thưởng Service Charge theo kết quả doanh thu.

- 12 ngày phép/ năm, thưởng lễ tết đầy đủ

- Được xem xét tăng lương theo năng lực làm việc.

- Môi trường năng động, thân thiện, chia sẻ

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm và phúc lợi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, ngõ 163 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

