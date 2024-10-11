Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng Chang Modern Thai Cuisine 107 Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Quản lý hàng hoá
- Kiểm tra, theo dõi số lượng hàng hoá theo phiếu đặt hàng, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá
- Lập kế hoạch, đặt hàng theo định kỳ để đảm bảo hàng hoá phù hợp với doanh thu dự kiến của nhà hàng
2. Quản lý nhân sự
- Tuyển dụng và tham gia vào quá trình đào tạo nhân viên mới
- Phối hợp cùng quản lý nhà hàng giám sát, đánh giá chất lượng nhân viên
- Lập kế hoạch nhân sự theo từng tuần phù hợp với tình hình kinh doanh và chỉ tiêu chi phí nhân sự
3. Quản lý tài chính và tài sản của nhà hàng
- Thực hiện các báo cáo doanh thu, báo cáo quỹ chung theo quy định của công ty
- Kiểm tra, theo dõi, đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ trong việc quản lý tài chính tại nhà hàng
- Kiểm tra, theo dõi tình hình tài sản, công cụ dụng cụ, trang thiết bị tại nhà hàng để nhà hàng luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ
4. Thực hiện hoạt động tăng cường doanh thu và hình ảnh thương hiệu của nhà hàng
- Tham gia cùng quản lý nhà hàng xây dựng và triển khai các kế hoạch bán hàng , các chương trình Marketing tại nhà hàng
- Thực hiện vai trò của Quản lý ca và xử lý các vấn đề phát sinh trong ca bán hàng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các cấp Quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong nhà hàng ngành F&B
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên.
- Kỹ năng xử lý tình huống & giải quyết vấn đề nhanh, kỹ năng giao tiếp / truyền đạt thông tin tốt.
- Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin, năng động, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm & chịu được áp lực cao trong công việc.
- Vi tính văn phòng cơ bản.
- Có định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 12 - 15 triệu +++ thưởng Thưởng Tháng 13 và Thưởng KPI năm, thưởng kết quả công việc tháng. Các chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao Động và quy định công ty. Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Family Day, Olympic Day, Team Building Môi trường làm việc trẻ, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Mức Lương: 12 - 15 triệu +++ thưởng
Thưởng Tháng 13 và Thưởng KPI năm, thưởng kết quả công việc tháng.
Các chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao Động và quy định công ty.
Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Family Day, Olympic Day, Team Building
Môi trường làm việc trẻ, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCM: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

