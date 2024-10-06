Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN
- Hà Nội: La Bete 431 Âu Cơ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Giám đốc nhà hàng cao cấp
Quản lý, giám sát công việc vận hành nhà hàng.
Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới.
Phục vụ khác hàng, đảm bảo các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng được đáp ứng kịp thời và hiệu quả.
Xử lý, giải quyết các phản ánh của khách hàng một cách thân thiện và hiệu quả đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Phối hợp với bếp để đảm bảo chất lượng món ăn.
Thực hiện các công việc khác như kiểm soát lượng hàng tồn kho, công cụ, dụng cụ.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.
- Siêng năng, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn.
- Thời gian làm việc linh động
- Thưởng lễ/tết/lương tháng 13...
- Teambuiding, tiệc thường niên cùng công ty, chế độ du lịch trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
