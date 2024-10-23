Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của cửa hàng :
- Phân bổ vị trí công việc, sắp xếp lịch/ca làm việc, kiểm tra và đánh giá thường xuyên kỹ năng, thái độ của nhân viên,...
- Kiểm soát hàng tồn kho, các order hàng của các bộ phận trong nhà hàng
- Quản lý hàng hóa, quản lý khách hàng, quản lý doanh thu
- Giải quyết và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cửa hàng hoạt động, các khiếu nại của khách hàng
- Theo dõi doanh số, doanh thu bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy doanh số cho sản phẩm.
- Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa lỗi, hỏng. Kiểm soát kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản của cửa hàng tránh gây thâm hụt ngân sách.
- Đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ cho cửa hàng
- Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 23-35 tuổi.
- Kinh nghiệm ít nhất từ 01 năm vị trí Quản lý nhà hàng, giám sát nhà hàng, cửa hàng trưởng,... Ưu tiên làm trong ngành F&B.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Chịu được áp lực cao trong công việc. Nhiệt tình và trách nhiệm.
- Kỹ năng tin học cơ bản: Word, Excel,...

Tại Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 15 triệu tuỳ theo năng lực làm việc
- Chế độ thưởng theo năng lực
- Hỗ trợ ăn trưa, ăn tối tại nhà hàng.
- Môi trường làm việc trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 130 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

