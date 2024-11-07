Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Chân
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Quản lý chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm đúng quy trình.
- Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng VS ATTP.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Đảm bảo target về Cols, Cos hàng tháng không vượt quá chỉ tiêu đề ra
- Quản lý nhân sự: Hỗ trợ phỏng vấn, chấm công, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên
- Báo cáo công việc hàng ngày/tháng theo sự phân bổ của Giám sát vận hành.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở các vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng F&B trước đó.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm quản lý chuỗi nhà hàng là một lợi thế
- Giao tiếp tiếng Hàn/tiếng Anh.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH theo quy định
- Đi làm ngày Lễ, Tết hưởng 300% lương
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp cơm, phụ cấp giữ xe.
- Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng Lễ Tết, voucher ăn uống hàng quý, ...
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
