Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Chân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Quản lý chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm đúng quy trình.

- Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng VS ATTP.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Đảm bảo target về Cols, Cos hàng tháng không vượt quá chỉ tiêu đề ra

- Quản lý nhân sự: Hỗ trợ phỏng vấn, chấm công, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên

- Báo cáo công việc hàng ngày/tháng theo sự phân bổ của Giám sát vận hành.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở các vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng F&B trước đó.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm quản lý chuỗi nhà hàng là một lợi thế

- Giao tiếp tiếng Hàn/tiếng Anh.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH theo quy định

- Đi làm ngày Lễ, Tết hưởng 300% lương

- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp cơm, phụ cấp giữ xe.

- Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng Lễ Tết, voucher ăn uống hàng quý, ...

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

