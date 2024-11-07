Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Chân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Quản lý chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm đúng quy trình.
- Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng VS ATTP.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Đảm bảo target về Cols, Cos hàng tháng không vượt quá chỉ tiêu đề ra
- Quản lý nhân sự: Hỗ trợ phỏng vấn, chấm công, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên
- Báo cáo công việc hàng ngày/tháng theo sự phân bổ của Giám sát vận hành.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở các vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng F&B trước đó.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm quản lý chuỗi nhà hàng là một lợi thế
- Giao tiếp tiếng Hàn/tiếng Anh.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH theo quy định
- Đi làm ngày Lễ, Tết hưởng 300% lương
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp cơm, phụ cấp giữ xe.
- Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng Lễ Tết, voucher ăn uống hàng quý, ...
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

