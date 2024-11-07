Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng;

Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, phát triển, đào tạo nhân viên;

Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng;

Phối hợp với quản lý duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

Giải quyết các các thắc mắc, phản ánh của khách hàng.

Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo yêu cầu...