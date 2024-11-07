Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1152 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng;
Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, phát triển, đào tạo nhân viên;
Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng;
Phối hợp với quản lý duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Giải quyết các các thắc mắc, phản ánh của khách hàng.
Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo yêu cầu...
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 23-30 tuổi;
Từ 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí Giám sát hoặc tương đương;
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhạy bén;
Trung thực, trách nhiệm.
Từ 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí Giám sát hoặc tương đương;
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhạy bén;
Trung thực, trách nhiệm.
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (9 - 11 triệu/tháng);
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI