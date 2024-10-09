Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU HKH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 104 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng hệ thống quy định, nội quy nhà hàng; hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho các vị trí công việc trong nhà hàng.

Tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng và giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành.

Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận

Quản lý tài chính, tài sản, hàng hóa,....và hàng ngày nhận báo cáo thu - chi từ các bộ phận và theo dõi, giám sát các báo cáo đó để đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu cho nhà hàng, điều chỉnh định mức sử dụng cho phù hợp

Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch Marketing – Truyền thông cho nhà hàng và tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã được duyệt.

Điều phối/Quản lý nhân sự và trực tiếp thực hiện setup các sự kiện, hoạt động, tiệc,.. được tổ chức tại các khu vực theo yêu cầu của khách hàng.

Định kỳ phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhà hàng (tháng, quý, năm)

Đảm bảo các vấn đề về an ninh, an toàn vệ sinh trong nhà hàng.

Xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được

Giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ phát sinh trong nhà hàng

Trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết đến dùng bữa tại nhà hàng để thu thập các thông tin về chất lượng dịch vụ

Phối hợp với bếp trưởng lên thực đơn mới, thiết kế thực đơn theo chủ đề các dịp lễ trong năm để đáp ứng yêu cầu của thực khách

Thực hiện các công việc khác khi có chỉ thị từ cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành liên quan trở lên

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý ẩm thực hoặc Quản lý Nhà hàng tại mô hình nhà hàng/ Resort từ 4 sao.

Có kỹ năng đào tạo và phát triển cho nhân viên trong bộ phận

Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch ; Phân tích, tổng hợp, báo cáo ; Tổ chức và giám sát công việc

Khả năng chịu được áp lực công việc.

Có hiểu biết chuyên sâu về ẩm thực

Thành thạo vi tính

Anh văn giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU HKH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20-25 triệu Thưởng cuối năm Tham gia teambuilding, tiệc cuối năm Tham gia BHXH đầy đủ, tham gia BHTN 24/24 Chế độ phép năm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU HKH

