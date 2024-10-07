Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Almaz, Vinhomes Riverside Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

● Điều hành – điều phối hoạt động kinh doanh

● Kiểm soát tài chính , Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu

● Kiểm soát hàng hóa, CCDC

● Quản lý, điều phối nhân sự các bộ phận làm việc theo quy trình, tiêu chuẩn của cty.

● Chịu trách nhiệm với BGD về kết quả kinh doanh tại chi nhánh.

● Đảm bảo về quyền lợi và giờ công của nhân viên tại chi nhánh.

● Xử lý các công việc hành chính tại nhà hàng

● Phối hợp với các bộ phận khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại; độ tuổi từ 23-40 tuổi ● Có khả năng giao tiếp hiệu quả và tương tác tốt với các bộ phận, các cấp quản lý và các đối tác khách hàng với Công ty; ● Có các Kỹ năng về huấn luyện đội ngũ, kiến thức về F&B ● Kỹ năng kiểm soát các chi phí và vận hành hiệu quả ● Năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt ● Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt ● Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp là lợi thế.

Địa điểm làm việc: Kimono Elegance - Vinhomes Riverside - Long Biên - Hà Nội

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15-18 triệu + Phụ cấp + Thưởng doanh thu + Thưởng service charge Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Pháp luật và của Công ty (Thưởng lễ, Tết, BHXH khi làm việc chính thức) Được làm việc trong môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến. Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

