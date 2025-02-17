Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: tiNiWorld Estella, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
– Tham gia vào công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên và điều hành nhân sự bao gồm huấn luyện, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và sắp xếp lịch làm việc.
– Quản lý vận hành và kinh doanh
– Bán hàng & Tiếp thị
– Quản trị Nhân Sự
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, chuỗi cửa hàng (F&B, thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ giải trí ăn uống...)
Kinh nghiệm:
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Năng động, cầu tiến.
Có khả năng quản lý & tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần phục vụ khách hàng cao.
Nam/Nữ tuổi từ 25 đến 35.
Yêu thích trẻ em.
Có khả năng làm việc theo ca, làm việc vào cuối tuần & lễ tết
Sử dụng thành thạo MS Officice
Ngoại hình dễ nhìn, phong cách chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn: 11tr + Phụ Cấp + Thưởng (KPI, Booking,..)
Các khoản thưởng KPI, phụ cấp đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển cả kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp
Được đào tạo thường xuyên các kỹ năng quản lý
Các khoản thưởng KPI, phụ cấp đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển cả kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp
Được đào tạo thường xuyên các kỹ năng quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
