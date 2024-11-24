Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Mức lương
23 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

- Kiểm tra danh mục bản vẽ thiết kế phần Điện nhẹ (camera, mạng, truyền hình, âm thanh, báo động,...) đối với từng hạng mục, công trình, dự án do nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi phụ trách.
- Tham gia, đóng góp ý kiến, kiểm tra, lựa chọn phương án thiết kế hệ thống Điện nhẹ do TVTK thực hiện để trình lãnh đạo phê duyệt trước khi giao TVTK thực hiện công việc.
- Kiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế phần Điện nhẹ theo tiến độ phối hợp theo tiến độ đã được Trưởng bộ phận và Project Leader thống nhất.
- Phối hợp kiểm khớp các bản vẽ thiết kế phần Điện nhẹ trước khi phát hành. Đảm bảo hệ thống được thiết kế đúng công năng sử dụng, phù hợp các quy chuẩn/tiêu chuẩn của khách hàng/đơn vị sử dụng và chủ trương thực hiện của lãnh đạo công ty.
- Đề xuất các phương án xử lý trong quá trình thiết kế để đảm bảo về kỹ thuật và tiết kiệm chi phí tốt nhất.
- Kiểm soát chất lượng và tổ chức nghiệm thu thiết kế phần Điện nhẹ của các dự án do các nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện. Giải quyết các vấn đề vướng mắc các hạng mục đảm nhiệm.
- Phối hợp các bộ môn để xử lý các vướng mắc trong thiết kế xảy ra trong quá trình thực hiện.
- Phối hợp với Ban QLDA xử lý các vướng mắc ở công trường. Phối hợp với Ban QLDA xây dựng trong việc phê duyệt các thiết bị chính khi có yêu cầu.
- Phối hợp với các bộ phận khác, trong việc lập phạm vi công việc, tiêu chí kỹ thuật và đánh kỹ thuật các gói thầu liên quan đến phần Điện nhẹ.
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan nhằm đưa lại hiệu quả tốt nhất cho dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hệ thống điện, điện tử viễn thông, điện tự động hóa,...
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở các công ty chủ đầu tư hoặc công ty xây dựng lớn
- Ưu tiên ứng viên đã làm các dự án khu đô thị có quy mô lớn
- Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt
- Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn như autocad, phần mềm dự toán, project,...
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh là 1 lợi thế (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 23-25 triệu
- Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Đầy đủ các chế độ: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
- Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
- Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
- Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

