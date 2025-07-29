Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng nguyên lý làm việc của các dòng sản phẩm máy biến áp, thiết bị đo lường điện (biến dòng đo lường, biến áp đo lường trung hạ thế).

Xây dựng các quy trình công nghệ, hướng dẫn kiểm tra sản phẩm liên quan.

⇒ Địa Chỉ LV: Tòa nhà Sanaky, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, Điện tự động hoá, Cơ khí chế tạo, ưu tiên tốt nghiệp từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Điện lực và các Trường khối Kỹ thuật.

ƯU TIÊN NỮ KỸ SƯ ĐIỆN

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn khối kỹ thuật tốt.

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật.

Kỹ năng mềm: Chủ động, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, mô phỏng (Autocad, solid, work, anys..).

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trao đổi trong quá trình phỏng vấn.(Bao gồm Lương cứng + phụ cấp ăn trưa)

Thử việc 1 tháng.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật…và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.

Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ 02 ngày thứ 7 và các Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

