Tuyển Kỹ sư điện CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM

Kỹ sư điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP Tây Hồ Hà Nội và các công trường miền bắc, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Thực hiện các bản vẽ shop (shop drawing)/ bản vẽ hoàn công tại công trường mảng điện, điện nhẹ các dự án;
Giám sát hiện trường hạng mục Điện, Điện nhẹ tại các dự án;
Đệ trình bản vẽ shop cho Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư để được phê duyệt;
Làm việc với Giám sát, QS Chủ đầu tư để cập nhật/điều chỉnh phương án thi công, cập nhật bản vẽ phát hành, bản vẽ shop, các đầu mục phát sinh và đệ trình phê duyệt lại;
Làm bản vẽ hoàn công và hồ sơ thanh toán;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành hệ thống điện các trường Đại học Bách khoa, Điện lực, Công nghiệp...
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương;
Chuyên môn tốt về hệ thống điện, điện nhẹ công trình;
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad; Word Excel…

Tại CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16 - 22M/tháng (Thỏa thuận theo năng lực thực tế);
Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO (Với 5000 nhân sự; gần 30 công ty thành viên; 20 nhà máy lớn trải dài khắp cả nước);
Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng;
Mọi công tác phí công ty chi trả;
Thưởng lễ tết (30.4 - 1.5;...); Trung thu & Tết thiếu nhi có quà cho các cháu nhỏ; Thưởng lương tháng thứ 13, 14, 15 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc; 1 năm có 12 ngày phép/ năm;
Đi du lịch hàng năm;
1 năm tăng lương định kỳ 3 - 10%/ năm;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Quốc lộ 3,xóm Đoàn Kết, Phường Thuận Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-thu-nhap-16-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job363591
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SETFIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SETFIL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần FECON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty Cổ Phần FECON Pro Company
20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
40 - 42 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Niềm Tin (NTC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Niềm Tin (NTC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH IPS Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2000 Triệu Công Ty TNHH IPS Engineering
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 480 USD Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd
360 - 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 Triệu Bateco Vietnam., JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Tự Động Hóa Vitech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Tự Động Hóa Vitech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện OSCO International làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD OSCO International
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Thương mại HTV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Thương mại HTV Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm