Tuyển Kỹ sư điện CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP Tây Hồ Hà Nội và các công trường miền bắc, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Thực hiện các bản vẽ shop (shop drawing)/ bản vẽ hoàn công tại công trường mảng điện, điện nhẹ các dự án;
Giám sát hiện trường hạng mục Điện, Điện nhẹ tại các dự án;
Đệ trình bản vẽ shop cho Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư để được phê duyệt;
Làm việc với Giám sát, QS Chủ đầu tư để cập nhật/điều chỉnh phương án thi công, cập nhật bản vẽ phát hành, bản vẽ shop, các đầu mục phát sinh và đệ trình phê duyệt lại;
Làm bản vẽ hoàn công và hồ sơ thanh toán;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành hệ thống điện các trường Đại học Bách khoa, Điện lực, Công nghiệp...
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương;
Chuyên môn tốt về hệ thống điện, điện nhẹ công trình;
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad; Word Excel…

Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16 - 22M/tháng (Thỏa thuận theo năng lực thực tế);
Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO (Với 5000 nhân sự; gần 30 công ty thành viên; 20 nhà máy lớn trải dài khắp cả nước);
Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng;
Mọi công tác phí công ty chi trả;
Thưởng lễ tết (30.4 - 1.5;...); Trung thu & Tết thiếu nhi có quà cho các cháu nhỏ; Thưởng lương tháng thứ 13, 14, 15 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc; 1 năm có 12 ngày phép/ năm;
Đi du lịch hàng năm;
1 năm tăng lương định kỳ 3 - 10%/ năm;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

