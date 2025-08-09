Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP Công nghệ Goldsun VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Công nghệ Goldsun VN
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty CP Công nghệ Goldsun VN

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty CP Công nghệ Goldsun VN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà biệt thự BT8

- 01, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Kiến thức:
+ Thành thạo các hệ PLC phổ biến: PLC như Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen-Bradley, Schneider, ABB, hoặc các dòng PLC khác.
+ Kiến thức về hệ thống tự động hóa: Am hiểu về cấu trúc và chức năng của các hệ thống tự động hóa công nghiệp, bao gồm: hệ thống điện, cảm biến, biến tần, servo, Robot và các thiết bị điều khiển khác.
+ Tính toán chọn thiết bị, dây dẫn thiết kế tủ điện.
Đọc, vẽ - bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ điện.
+ Có khả năng phân tích, đọc hiểu tài liệu sử dụng thiết bị và xử lý sự cố kỹ thuật (các lỗi liên quan đến chương trình, thông số cài đặt thiết bị,...).
Thái độ:
+ Rèn luyện bản thân , tư duy logic, sáng tạo
+ Trung thực, trách nhiệm thực hiện tốt các công việc được giao
+ Có tính kiên trì, luôn hướng tích cực, chịu được áp lực cao, tìm giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ
+ Chấp hành đúng theo nội quy, quy chế công ty
Kỹ năng:
+ Tiếp nhận mục tiêu & chủ động lập kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc
+ Tỉ mỉ & cẩn thận
+ Giao tiếp ứng xử tốt
+ Kỹ năng báo cáo: Báo cáo công việc, báo cáo cấp trên rõ ràng, kịp thời
+ Kỹ năng lắp đặt và lắp ráp máy chính xác theo yêu cầu. Hỗ trợ lắp ráp cơ khí theo bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.
+ Kỹ năng vận hành máy

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học chuyên ngành: Tự động hóa, Điện – Điện tử,.....
Sử dụng được phần mềm lập trình các hãng PLC : Siemens, Mitsubishi...
Có hiểu biết về khí cụ điện và lựa chọn khí cụ điện, am hiểu về tự động hóa
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí công việc tương đương là 1 lợi thế lớn.
Linh hoạt di chuyển khi cần hỗ trợ dự án tại hiện trường
Chấp nhận ứng viên mới ra trường có kiến thức tốt.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ Goldsun VN

Công ty CP Công nghệ Goldsun VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà biệt thự BT8-01, khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

