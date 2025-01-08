Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
- Bình Dương: Dong Soi Market, xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 400 - 700 USD
Lập và giám sát kế hoạch sản xuất, kiểm tra các hoạt động theo lịch hàng ngày, tuần, tháng.
Phân công và sắp xếp nhân sự trong nhà máy và dây chuyền để việc sản xuất đạt yêu cầu sản lượng, chất lượng.
Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật sản xuất, máy móc, kỷ luật và các vấn đề phát sinh để đảm bảo nhà máy hoạt động hiệu quả.
Sắp xếp đặt hàng các nguyên vật liệu sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng đúng hạn.
Quản lý việc giao và nhận các nguyên vật liệu cho sản xuất.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan để hàng về kho đúng lịch.
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức/kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm là lợi thế
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất hoặc vị trí tương đương.
Cẩn thận, chính xác.
Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu Thì Được Hưởng Những Gì
