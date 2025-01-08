Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 700 USD

Lập và giám sát kế hoạch sản xuất, kiểm tra các hoạt động theo lịch hàng ngày, tuần, tháng.

Phân công và sắp xếp nhân sự trong nhà máy và dây chuyền để việc sản xuất đạt yêu cầu sản lượng, chất lượng.

Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật sản xuất, máy móc, kỷ luật và các vấn đề phát sinh để đảm bảo nhà máy hoạt động hiệu quả.

Sắp xếp đặt hàng các nguyên vật liệu sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng đúng hạn.

Quản lý việc giao và nhận các nguyên vật liệu cho sản xuất.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan để hàng về kho đúng lịch.