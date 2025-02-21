Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lương cơ bản từ 8.0M đến 12M, không giới hạn dựa trên doanh thu thực tế, thu nhập trung bình từ 8 - 25 triệu Thử việc 100% lương cơ bản và hưởng chính sách hoa hồng hấp dẫn. Chuẩn bị sẵn thiết bị làm việc (Macbook, Đồng phục...) Review lương định kỳ 3 tháng/lần Khám sức khỏe hằng năm. Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại. Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái v, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

• Xây dựng và thực hiện các kế hoạch một cách hiệu quả nhằm đạt được các chỉ số quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp để sau này chuyển thành kết quả kinh doanh

• Đảm bảo được việc học viên được cung cấp đủ các kiến thức cần thiết và đáp ứng được sự hài lòng của phụ huynh theo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)

• Chủ động rà soát, đề xuất giải pháp và các phương pháp hay nhất để áp dụng trên tất cả các trung tâm nhằm để phụ huynh hài lòng hơn về chất lượng học tập và các hoạt động diễn ra hiệu quả hơn

• Hiểu được nhu cầu, mong muốn cũng như mối quan tâm của phụ huynh, mức độ hài lòng của phụ huynh đối với tiến độ học tập của học viên và có kế hoạch phù hợp nhằm nâng cao sự ấn tượng và hài lòng của phụ huynh, học viên và nhà trường về trung tâm

• Thực hiện quy trình bán hàng và chăm sóc, đặt lịch hẹn bán hàng, tư vấn, tham gia các lớp học và tổ chức sự kiện

• Liên hệ điện thoại với các khách hàng tiềm năng thông qua data, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và thuyết phục khách hàng lên trung tâm để trải nghiệm buổi học thử

• Thực hiện các công việc các công việc khác theo sự phân bổ của cấp trên (Ban Lãnh Đạo) .

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

Điểm cộng đối với ứng viên từng đảm nhiệm vị trí quản lí cho các trung tâm anh ngữ

Kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt

Thành thạo Microsoft Office (Word – Excel – Powerpoint)

Khả năng thích nghi với công việc và chịu được áp lực cao

Kỹ năng cần thiết:

Kỹ năng sale, telesale tốt

Kỹ năng quản lý và đào tạo tốt

Kỹ năng xử lý tình huống tốt, linh hoạt

Kỹ năng vận hành hệ thống tốt

Giao tiếp với phụ huynh hòa nhã, lịch sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.