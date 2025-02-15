Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẠT HƯNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 37 Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

- Quản lý các hoạt động vận hành tại kho: đảm bảo hàng hóa trong kho an toàn, được kiểm đếm chính xác trong thời gian quy định và đầy đủ chứng từ.

- Quản lý, đào tạo và điều hành đội ngũ nhân viên kho theo phân công công việc.

- Nhập hàng: nhận và kiểm tra số lượng hàng hóa theo chứng từ, kiểm tra bao bì, chất lượng, chuyển và sắp xếp hàng hóa theo đúng khu vực quy định.

- Xuất hàng: tuân thủ theo đúng quy trình xuất hàng.

- Sắp xếp xe vận chuyển và điều phối người giao hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các công việc, vấn đề phát sinh để hoàn thiện kế hoạch và chỉ tiêu mà công ty đề ra.

- Kiểm kê hàng hóa chính xác và đúng thời gian quy định.

- Cập nhật số liệu xuất, nhập, tồn hàng ngày vào file excel và phần mềm.

- Báo cáo hàng xuất, nhập, tồn kho, hàng hư hỏng cho cấp quản lý.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến và tối ưu hóa quy trình vận hành kho.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên

- Nam/Nữ độ tuổi từ 28 – 45

- Có kinh nghiệm về kho vận

- Có kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc

- Có khả năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng máy tính: sử dụng thành thạo Microsoft Word, Microsoft Excel

- Cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ

- Trung thực, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi.

- Thu nhập và chế độ đãi ngộ cạnh tranh tương xứng với năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Thưởng tháng 13

- 12 ngày phép/ năm

- Các chế độ bảo hiểm theo quy định của công ty và Nhà nước

- Các chế độ thăm hỏi bản thân và gia đình.

- Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 (07h30 - 16h30)

-Công ty tham gia BH24h TNLĐ miễn phí cho người lao động

-Công ty bao ăn sáng, trưa, chiều nếu tăng ca

