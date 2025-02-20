Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô A2, A3, đường số 1, đường số 6, Khu công nghiệp Dệt may Bình An, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhập dữ liệu theo đơn, quản lý hàng hóa xuất nhập và tồn kho

Là mấu chốt kết nổi giữa kho và khách hàng cũng như giải quyết các vấn đề khiếu nại về số liệu

Xử lý chứng từ

Gửi báo cáo xuất nhập tồn (và các báo cáo khác theo yêu cầu) đến khách hàng và các bộ phận liên quan

Kiểm kho định kỳ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tin học văn phòng (đặc biệt là excel)

Cẩn thận và tỉ mỉ trong số liệu và chứng từ

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với hệ thống quản lý WMS/SAP, có kinh nghiệm kho

Có thể tăng ca

Ưu tiên làm được Lễ và Tết

Nhận hướng dẫn và đào tạo các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương = Lương cơ bản + phụ cấp các loại + KPI + tăng ca => Thu nhập tháng tầm 8tr - 12tr trở lên

Thử việc 2 tháng, sau khi kí hơp đồng chính thức, tham gia bảo hiểm đầy đủ

Lương tháng 13 và tháng 14 (tháng 14 tùy tình hình kinh doanh của công ty)

Khám sức khỏe định kì hằng năm

Review tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin