Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô A2, A3, đường số 1, đường số 6, Khu công nghiệp Dệt may Bình An, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhập dữ liệu theo đơn, quản lý hàng hóa xuất nhập và tồn kho
Là mấu chốt kết nổi giữa kho và khách hàng cũng như giải quyết các vấn đề khiếu nại về số liệu
Xử lý chứng từ
Gửi báo cáo xuất nhập tồn (và các báo cáo khác theo yêu cầu) đến khách hàng và các bộ phận liên quan
Kiểm kho định kỳ
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tin học văn phòng (đặc biệt là excel)
Cẩn thận và tỉ mỉ trong số liệu và chứng từ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với hệ thống quản lý WMS/SAP, có kinh nghiệm kho
Có thể tăng ca
Ưu tiên làm được Lễ và Tết
Nhận hướng dẫn và đào tạo các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Cẩn thận và tỉ mỉ trong số liệu và chứng từ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với hệ thống quản lý WMS/SAP, có kinh nghiệm kho
Có thể tăng ca
Ưu tiên làm được Lễ và Tết
Nhận hướng dẫn và đào tạo các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế lương = Lương cơ bản + phụ cấp các loại + KPI + tăng ca => Thu nhập tháng tầm 8tr - 12tr trở lên
Thử việc 2 tháng, sau khi kí hơp đồng chính thức, tham gia bảo hiểm đầy đủ
Lương tháng 13 và tháng 14 (tháng 14 tùy tình hình kinh doanh của công ty)
Khám sức khỏe định kì hằng năm
Review tăng lương hàng năm
Thử việc 2 tháng, sau khi kí hơp đồng chính thức, tham gia bảo hiểm đầy đủ
Lương tháng 13 và tháng 14 (tháng 14 tùy tình hình kinh doanh của công ty)
Khám sức khỏe định kì hằng năm
Review tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI