Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SH 09.60 Khu Hải Đăng 09, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ giáo viên trong vấn đề học tập của học sinh tại Trung tâm.
Là đầu mối liên kết giữa Phụ huynh và Trung tâm, trả lời thắc mắc, cung cấp thông tin và liên lạc thường xuyên với Phụ huynh để cập nhật tình hình học tập của Học sinh.
Ôn tập bài học cho Học sinh khi sắp xếp thời gian trước hoặc sau buổi học.
Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm nhằm tăng thêm dịch vụ và sự gắn kết Học sinh với Trung tâm.
Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến Học sinh và Phụ huynh.
Đảm bảo an toàn cho Học sinh, tiếp nhận và đưa đón Học sinh đến Phụ huynh.
Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.
Phối hợp cùng các phòng ban tại Hội sở để giám sát và quản lý các chi phí vận hành tại trung tâm bao gồm: Điện, nước, văn phòng phẩm,...
Phối hợp với quản lý tiếp nhận, xử lý các Request/Complaint tại trung tâm, đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt cho phụ huynh và học viên.
Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp Tiếng Anh khá (ưu tiên IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương).
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực
Lương cứng 7.000.0000- 9.000.000/ tháng + thưởng KPIs. Thu nhập lên đến 20.000.000
Đánh giá xét tăng lương chỉ trong 3 tháng.
Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.
Được hưởng tất cả chính sách của Người lao động theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty (chế độ miễn giảm học phí cho con em, đào tạo nâng cao, v.v).
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

