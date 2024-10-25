Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 123 Hùng Vương, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý, kiểm soát hoạt động Phòng Cung Ứng

- Quản lý, kiểm soát công tác Kế hoạch -Hoạch định cho Hàng hóa:

+ Tổ chức, phối hợp cùng ASM, hệ thống cửa hàng và kiểm soát việc thực hiện xây dựng danh mục khuyến nghị cho nhóm hàng Make to stock cho tất cả cửa hàng (CH hiện tại, nâng cấp, khai trương).

+ Kiểm soát xây dựng dự báo bán hàng, tổng hợp, đánh giá nhu cầu hàng hóa của khu vực (gồm hàng sỉ và hàng lẻ, hàng mẫu mới, hàng hóa phụ trợ: Bao bì đồ trưng, công cụ dụng cụ, Đá bảo hành, Chui bông, móc khóa ...)

+ Kiểm soát, phân tích, đánh giá nhu cầu và số lượng đề xuất đặt hàng phù hợp cho các nhóm hàng Make to Order (hàng mẫu mới, hàng Kim cương size lớn, đơn hàng khách...)

+ Kiểm soát đánh giá hành hóa định kỳ và đề xuất phương án xử lý hàng hóa tồn hiệu quả cho hệ thống cửa hàng và khu vực.

- Quản lý, kiểm soát công tác Điều phối Hàng hóa tại Khu vực:

+ Phối hợp cùng công ty trong việc phân phối, đáp ứng hàng hóa(gồm hàng danh mục khuyến nghị, hàng mới, hàng khách, hàng hóa phụ trợ) và kiểm soát việc thực hiện.

+ Kiểm soát điều phối, luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong chi nhánh trên đề xuất riêng lẻ của từng cửa hàng, từng cụm.

+ Triển khai và kiểm soát việc thực hiện yêu cầu, hành động từ Khối Cung Ứng công ty đến hệ thống cửa hàng

+ Kiểm soát việc phản hồi yêu cầu từ hệ thống cửa hàng đến Khối Cung Ứng nhằm đảm bảo hiệu quả cung ứng hàng hóa, đáp ứng hàng hóa đúng theo nhu cầu của CH/ Khu vực.

+ Kiểm soát phương án và thực hiện các hành động để tăng hiệu quả cung ứng hàng hóa tại chi nhánh (lựa hàng tái kinh doanh, trao đổi hàng với các khu vực khác, luân chuyển hàng hóa giữa các CH...)

2. Quản lý, kiểm soát hoạt động Bộ phận Kho-Giao nhận

- Quản lý, tổ chức, kiểm soát việc thực hiện hoạt động của Bộphận.

- Kiểm tra, soát xét ký chứng từ nhập xuất hàng phát sinh trong bộ phận.

- Kiểm soát hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển, phản hồi và phối hợp với các đơn vị liên quan về tình hình nhập xuất tồn và phân phối hàng hàng hóa cho hệ thống.

- Giám sát công tác kiểm kê hàng tồn kho tại bộ phận Đảm bảo công tác vận chuyển, cung ứng, giao nhận hàng hóa kịp thời, an toàn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hệ thống.

- Đảm bảo việc thực hiện lưu trữ chứng từ theo đúng quy định.

- Đảm bảo việc thực hiện ISO, 5S

3. Quản lý, kiểm soát hoạt động Trung tâm bảo hành

- Kiểm soát hoạt động bảo hành, dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống.

- Kiểm soát chất lượng tuổi vàng, chất lượng sản phẩm tất cả hàng hóa.

- Kiểm soát chất lượng nhập vô hàng mua lại phản hồi hệ thống và đảm bảo chất lượng hàng tái kinh doanh

- Xem xét xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình điều phối hàng hóa, đá, nguyên liệu, ...kho vận và TTBH

- Xem xét xây dựng các biện pháp cải tiến nhằm giảm hao hụt, cải thiện kết quả trong quá trình bảo hành tại chi nhánh

- Xem xét đề xuất các công cụ, vật liệu; quản lý, bảo hành, bảo dưỡng máy móc kỹ thuật được giao tại TTBH

4. Quản lý nhân sự và phát triển nguồn lực,xây dựng đội ngũ

- Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động của Phòng.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự đầy đủ theo cơ cấu tổ chức, có chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc.

- Đào tạo, đề xuất đào tạo cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ và kiến thức thành viên của phòng.

- Đảm bảo từng nhân viên trong Phòng có mô tả công việc, KPIs và Kế hoạch làm việc đáp ứng yêu cầu công việc

- Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực. Duy trì, ổn định nề nếp văn hoá tổ chức tại đơn vị và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức thực hiện đúng chức năng nhiệm vụvà hoàn thành các chỉ tiêu được giao

- Đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thăng tiến, ... thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của phòng. - Xây dựng, triển khai kế hoạch nhân sự trong bộ phận quản lý phát huy hoạt động cải tiến sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc

5. Giám sát, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình, quy định, thủ tục của Phòng

- Giám sát, đánh giá hệ thống thực hiện tuân thủ quy trình, quy định, chính sách do công ty quy định liên quan tới hàng hóa, đề xuất xây dựng và cải tiến các quy trình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Ban hành và giám sát thực hiện các công văn, thông báo liên quan đến hàng hóa do Công ty, chi nhánh ban hành

6. Thực hiện các phân tích, báo cáo theo định kỳ và đột xuất

- Kiểm soát việc thực hiện các báo cáo định kỳ (báo cáo KHHH, báo cáo đáp ứng đơn hàng khách, báo cáo tỷ lệ điều chuyển giữa các CH, báo cáo phân tích xu hướng mẫu, báo cáo tỷ lệ phân bổhàng mẫu mới, theo dõi, kiểm soát hàng mẫu mới đăng ký/ phân bổ, báo cáo chất lượng hàng hóa, các báo cáo thống kê, các báo cáo phát sinh, mới....) và đột xuất

7. Thực hiện các công việc khác do cấp trên, Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: QTKD, Kinh Tế, Tài Chính, Xuất nhập khẩu, Quản trị chuỗi cung ứng, ... Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. (ưu tiên có kiến thức về tài chính và quản lý hàng hóa; Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa; Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành hàng thời trang, bán lẻ, ...) Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích và phán đoán; có khả năng tổ chức sắp xếp công việc; có khả năng bao quát và kiểm soát hoạt động của bộ phận; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và kỹ năng trình bày trước đám đông. Sử dụng các công cụ Excel, BI, SAP,...

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty .... Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

