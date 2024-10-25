Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 123 Hùng Vương, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý, kiểm soát hoạt động Phòng Cung Ứng
- Quản lý, kiểm soát công tác Kế hoạch -Hoạch định cho Hàng hóa:
+ Tổ chức, phối hợp cùng ASM, hệ thống cửa hàng và kiểm soát việc thực hiện xây dựng danh mục khuyến nghị cho nhóm hàng Make to stock cho tất cả cửa hàng (CH hiện tại, nâng cấp, khai trương).
+ Kiểm soát xây dựng dự báo bán hàng, tổng hợp, đánh giá nhu cầu hàng hóa của khu vực (gồm hàng sỉ và hàng lẻ, hàng mẫu mới, hàng hóa phụ trợ: Bao bì đồ trưng, công cụ dụng cụ, Đá bảo hành, Chui bông, móc khóa ...)
+ Kiểm soát, phân tích, đánh giá nhu cầu và số lượng đề xuất đặt hàng phù hợp cho các nhóm hàng Make to Order (hàng mẫu mới, hàng Kim cương size lớn, đơn hàng khách...)
+ Kiểm soát đánh giá hành hóa định kỳ và đề xuất phương án xử lý hàng hóa tồn hiệu quả cho hệ thống cửa hàng và khu vực.
- Quản lý, kiểm soát công tác Điều phối Hàng hóa tại Khu vực:
+ Phối hợp cùng công ty trong việc phân phối, đáp ứng hàng hóa(gồm hàng danh mục khuyến nghị, hàng mới, hàng khách, hàng hóa phụ trợ) và kiểm soát việc thực hiện.
+ Kiểm soát điều phối, luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong chi nhánh trên đề xuất riêng lẻ của từng cửa hàng, từng cụm.
+ Triển khai và kiểm soát việc thực hiện yêu cầu, hành động từ Khối Cung Ứng công ty đến hệ thống cửa hàng
+ Kiểm soát việc phản hồi yêu cầu từ hệ thống cửa hàng đến Khối Cung Ứng nhằm đảm bảo hiệu quả cung ứng hàng hóa, đáp ứng hàng hóa đúng theo nhu cầu của CH/ Khu vực.
+ Kiểm soát phương án và thực hiện các hành động để tăng hiệu quả cung ứng hàng hóa tại chi nhánh (lựa hàng tái kinh doanh, trao đổi hàng với các khu vực khác, luân chuyển hàng hóa giữa các CH...)
2. Quản lý, kiểm soát hoạt động Bộ phận Kho-Giao nhận
- Quản lý, tổ chức, kiểm soát việc thực hiện hoạt động của Bộphận.
- Kiểm tra, soát xét ký chứng từ nhập xuất hàng phát sinh trong bộ phận.
- Kiểm soát hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển, phản hồi và phối hợp với các đơn vị liên quan về tình hình nhập xuất tồn và phân phối hàng hàng hóa cho hệ thống.
- Giám sát công tác kiểm kê hàng tồn kho tại bộ phận Đảm bảo công tác vận chuyển, cung ứng, giao nhận hàng hóa kịp thời, an toàn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hệ thống.
- Đảm bảo việc thực hiện lưu trữ chứng từ theo đúng quy định.
- Đảm bảo việc thực hiện ISO, 5S
3. Quản lý, kiểm soát hoạt động Trung tâm bảo hành
- Kiểm soát hoạt động bảo hành, dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống.
- Kiểm soát chất lượng tuổi vàng, chất lượng sản phẩm tất cả hàng hóa.
- Kiểm soát chất lượng nhập vô hàng mua lại phản hồi hệ thống và đảm bảo chất lượng hàng tái kinh doanh
- Xem xét xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình điều phối hàng hóa, đá, nguyên liệu, ...kho vận và TTBH
- Xem xét xây dựng các biện pháp cải tiến nhằm giảm hao hụt, cải thiện kết quả trong quá trình bảo hành tại chi nhánh
- Xem xét đề xuất các công cụ, vật liệu; quản lý, bảo hành, bảo dưỡng máy móc kỹ thuật được giao tại TTBH
4. Quản lý nhân sự và phát triển nguồn lực,xây dựng đội ngũ
- Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động của Phòng.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự đầy đủ theo cơ cấu tổ chức, có chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc.
- Đào tạo, đề xuất đào tạo cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ và kiến thức thành viên của phòng.
- Đảm bảo từng nhân viên trong Phòng có mô tả công việc, KPIs và Kế hoạch làm việc đáp ứng yêu cầu công việc
- Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực. Duy trì, ổn định nề nếp văn hoá tổ chức tại đơn vị và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức thực hiện đúng chức năng nhiệm vụvà hoàn thành các chỉ tiêu được giao
- Đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thăng tiến, ... thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của phòng. - Xây dựng, triển khai kế hoạch nhân sự trong bộ phận quản lý phát huy hoạt động cải tiến sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc
5. Giám sát, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình, quy định, thủ tục của Phòng
- Giám sát, đánh giá hệ thống thực hiện tuân thủ quy trình, quy định, chính sách do công ty quy định liên quan tới hàng hóa, đề xuất xây dựng và cải tiến các quy trình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Ban hành và giám sát thực hiện các công văn, thông báo liên quan đến hàng hóa do Công ty, chi nhánh ban hành
6. Thực hiện các phân tích, báo cáo theo định kỳ và đột xuất
- Kiểm soát việc thực hiện các báo cáo định kỳ (báo cáo KHHH, báo cáo đáp ứng đơn hàng khách, báo cáo tỷ lệ điều chuyển giữa các CH, báo cáo phân tích xu hướng mẫu, báo cáo tỷ lệ phân bổhàng mẫu mới, theo dõi, kiểm soát hàng mẫu mới đăng ký/ phân bổ, báo cáo chất lượng hàng hóa, các báo cáo thống kê, các báo cáo phát sinh, mới....) và đột xuất
7. Thực hiện các công việc khác do cấp trên, Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: QTKD, Kinh Tế, Tài Chính, Xuất nhập khẩu, Quản trị chuỗi cung ứng, ... Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. (ưu tiên có kiến thức về tài chính và quản lý hàng hóa; Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa; Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành hàng thời trang, bán lẻ, ...) Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích và phán đoán; có khả năng tổ chức sắp xếp công việc; có khả năng bao quát và kiểm soát hoạt động của bộ phận; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và kỹ năng trình bày trước đám đông. Sử dụng các công cụ Excel, BI, SAP,...
Nam/nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: QTKD, Kinh Tế, Tài Chính, Xuất nhập khẩu, Quản trị chuỗi cung ứng, ...
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. (ưu tiên có kiến thức về tài chính và quản lý hàng hóa; Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa; Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành hàng thời trang, bán lẻ, ...)
Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích và phán đoán; có khả năng tổ chức sắp xếp công việc; có khả năng bao quát và kiểm soát hoạt động của bộ phận; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và kỹ năng trình bày trước đám đông.
Sử dụng các công cụ Excel, BI, SAP,...

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty .... Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát...
Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc
Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ....
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job229913
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Phước
Hạn nộp: 01/11/2025
Bình Phước Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 24 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
24 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Bánh Đồng Tiến
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEOWTOPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEOWTOPIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm