Tuyển Quản lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

- Phối hợp TT Phân tích dữ liệu - IT xây dựng cơ sở dữ liệu Ngân hàng bán lẻ: Từ điển, logic, test dữ liệu, quy trình cung cấp/phân tích dữ liệu,...

- Quản trị vùng dữ liệu của Ngân hàng Bán lẻ trên datamart: hỗ trợ code sql, dữ liệu các team trong phòng trong công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, báo cáo quản trị kinh doanh, deepdive sản phẩm.

- Phân luồng đề xuất cung cấp dữ liệu và các bài toán phân tích của Ngân hàng Bán lẻ tới Trung tâm phân tích dữ liệu - IT

- Xây dựng báo cáo sản phẩm, PnL,... tự động hóa trên hệ thống PBI

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và định biên nhân sự 300 Đvkd của mảng Bán lẻ MSB.

- Kiểm soát và đánh giá định kỳ kết quả kinh doanh, quản trị định biên nhân sự

- Hướng dẫn và kèm cặp 2-3 CBNV

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo SQL, PBI

- Cơ bản Python (kéo dữ liệu từ web, excel, sql về sql)

- Am hiểu sản phẩm NHBL

- Hiểu cơ bản về doanh thu thuần (NII, NFI), chi phí, dự phòng, lợi nhuận.

Chế độ đãi ngộ

Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).

Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.

Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.

Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển

