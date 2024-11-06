Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - GIÁO DỤC TƯƠNG LAI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - GIÁO DỤC TƯƠNG LAI VIỆT
- Hồ Chí Minh: Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát mọi hoạt động của Trung tâm.
Hỗ trợ tư vấn chương trình học
Xác định mục tiêu doanh thu và phát triển chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả.
Phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh và xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Trung tâm.
Giám sát các vấn đề liên quan đến học viên, giải quyết mọi thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.
Phối hợp với Trung tâm và đề xuất các hoạt động event, các hoạt động chuyên môn nhằm mang lại chất lượng giảng dạy tốt
Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất của Trung tâm
Báo cáo tình hình công việc trực tiếp cho Giám đốc
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sắp xếp, lên kế hoạch 1 cách logic
Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, trình bày
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp chuyên môn
Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - GIÁO DỤC TƯƠNG LAI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Miễn phí 100% đăng ký học tiếng Anh cho bản thân
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ nếu gắn bó lâu dài
Được nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm
Môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - GIÁO DỤC TƯƠNG LAI VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI