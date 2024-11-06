Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - GIÁO DỤC TƯƠNG LAI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học

Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát mọi hoạt động của Trung tâm.

Hỗ trợ tư vấn chương trình học

Xác định mục tiêu doanh thu và phát triển chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả.

Phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh và xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Trung tâm.

Giám sát các vấn đề liên quan đến học viên, giải quyết mọi thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.

Phối hợp với Trung tâm và đề xuất các hoạt động event, các hoạt động chuyên môn nhằm mang lại chất lượng giảng dạy tốt

Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất của Trung tâm

Báo cáo tình hình công việc trực tiếp cho Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Biết sắp xếp, lên kế hoạch 1 cách logic

Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, trình bày

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp chuyên môn

Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - GIÁO DỤC TƯƠNG LAI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : từ 8 triệu – 10 triệu + thưởng

Miễn phí 100% đăng ký học tiếng Anh cho bản thân

Tham gia Bảo hiểm đầy đủ nếu gắn bó lâu dài

Được nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm

Môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

